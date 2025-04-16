借鏡國外經驗 日本稻米專家訪桃園分享智慧農業

桃園市政府農業局為促進台日農業技術交流，強化桃園好米國際品牌形象，鼓勵優秀稻農參與12月於日本舉辦的「米・食味分析鑑定國際大賽」，藉由主辦單位「日本米・食味鑑定士協會」會長鈴木秀率團拜訪農業局，雙方就米食味評鑑競賽、水田環境永續經營，及智慧農機推廣等議題深度交流。

農業局長陳冠義表示，將桃園市優質農特產推上國際舞台，是農業局積極努力的目標，今年特別推薦桃園28位優秀稻農，參加12月在日本茨城縣筑波未來市舉行的第27屆米・食味分析鑑定國際大賽，28位不乏多位稻米競賽常勝軍，希望讓更多國際人士藉此認識桃園優質米。主辦該項賽事的日本米・食味鑑定士協會率團來訪，與農業局進行米食競賽相關及智慧農業交流。

日本米・食味鑑定士協會會長鈴木秀之會中分享積極推動中的「水田環境鑑定士」與「調理炊飯鑑定士」制度；水田環境鑑定士是調查稻田水質與生物的專業人員，對於推廣環境友善耕作與永續農業具深遠意義。陳冠義對此表達高度肯定，希望借鏡日本經驗，未來在桃園也能規畫相關區域進行示範，並導入認證制度。

隨行來訪的日本農業新創公司株式会社NEWGREEN，也由會社代表中條大希、顧問繩田幸夫分享最新研發太陽能自走式除草農機，該機具不需充電與人力操作，便可於水稻秧苗期自動行走，防治雜草種子與福壽螺，有助實現AI智慧農業、節能減碳與SDGs永續目標。陳冠義局長讚賞這套自動化設備，表示這設備如果技術成熟，符合我國農機輸入法規，可以評估辦理觀摩示範導入推廣，提供桃園農友多元選擇。