鼓勵兒童培養閱讀 桃園兒童美術館花樣多

桃園市兒童美術館3樓的兒童藝術圖書空間，現正展出「什麼都有便利商店—買東西主題書展」，展期即日起至6月16日止。此次書展為大家帶來各種有趣的繪本，主題涵蓋甜點與大餐、書籍與文具、衣服雜貨、奇奇怪怪的物品、甚至是摸不到的東西，邀請觀眾帶著如同在便利商店內閒逛的好奇心，一起走進「什麼都有便利商店—買東西主題書展」，開心「選購」（閱讀）這場精彩內容。

桃園市兒童美術館自2024年開館以來，擁有超過8000冊繪本書籍，透過主題性選書策展，拉近繪本與社會大眾的距離，並鼓勵兒童從小培養閱讀興趣。

2025年春季推出的主題書展「什麼都有便利商店」，精選48本與「販售」各種物品有關的繪本，內容涵蓋賣美食、快樂穿搭百貨、書店與文具行、賣摸不到的東西、(應該)什麼都賣、生活雜貨小鋪等精選主題。

本次展出繪本不僅有實用的知識、獵奇的新奇內容，還有些讓人愛不釋手的故事，滿足觀看者的各種需求。為提升閱讀樂趣，現場更設有「今天適合買什麼」互動裝置，觀眾可透過趣味互動，探索今天適合閱讀哪一類繪本，增加閱讀的趣味性和參與感。