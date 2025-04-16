獨角仙食物被砍！新竹千甲空品區光蠟樹遭鋸斷 市府報警

新竹市千甲空氣品質淨化區種植逾300棵台灣原生種喬木，其中包含獨角仙最愛的光臘樹，不過近來新竹市議員曾資程發現，光蠟樹竟被不明人士攔腰鋸斷。市府表示，已報警調查，追究責任。

新竹市千甲空氣品質淨化區過去人煙罕至，經環保局積極爭取環境部經費，規畫設立空氣品質淨化區，成功種植超過300棵台灣原生種喬木，並順利復育獨角仙。世界先進公司自2018年起響應認養，將原本裸露荒涼的土地轉化為居民喜愛的休閒公園，也讓該區成為獨角仙繁殖與棲息的天堂。

不過近來新竹市議員曾資程發現，頭前溪左岸千甲空品區有幾棵光蠟樹被攔腰鋸斷，且距離每年6月獨角仙季節僅剩不到兩個月，光蠟樹為獨角仙主要食物來源，擔憂鋸樹行為破壞生態，並質疑市府相關單位「鋸樹方式太過粗暴」。

曾資程隨即通報新竹市公園及觀光區設施維護管理中心，但公管中心回覆表示，該空品區由環保局管理，非中心所為，並轉請環保局確認。環保局也回覆，除了人工濕地區塊仍屬環保局管轄，其餘區域維護管理責任皆在公管中心，目前仍在追查鋸樹者身分。曾資程也質疑，2單位業務權責明顯仍有磨合空間。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心表示，接獲議員通報後即刻派員前往現場查勘，並同步通知環保局協助釐清。環保局隨即調閱沿線監視器影像，初步發現該區及其他場域亦有類似破壞情形。但因多數區域尚未設置監視設備，影像資料有限，目前僅土地公廟周邊可見夜間有可疑人士出沒。市府後續將通報警方介入調查，釐清事證、追查責任歸屬。