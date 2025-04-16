桃收費停車格智慧化市府省3千萬 市長：回饋停車折扣

桃園市長張善政今天在市政會議表示，為了讓市民停車更便利，市府持續推動包括智慧車柱、地磁等「智慧停車設備」的建置。去年底，智慧停車格只有2380，今年底將增加至1萬5580，覆蓋率達73%；到2027年底，桃園所有車位將全面達成100%智慧化。

張善政說明，之所以要持續建置智慧車格出於幾個原因，首先是「繳費效率」，以往透過人工開單，民眾須等3小時後才能繳費，智慧停車設備是在停完車後15分鐘即可繳費。

另一原因是節省成本，過去人工開單需支付超商手續費，每張費用為4.3或4.5元不等，市府每年要支出約3000萬元，但是透過行動支付僅需0.5元，未來這些節省下來的錢，我們也將研議將手續費部分回饋給民眾折扣停車費。

而透過持續普及智慧停車設備，未來將結合偵測功能，將停車資訊發布於桃園市民卡App、桃園輕鬆GO，提供精確地資訊，讓民眾停車更方便。

市議員林政賢下午在意會質詢交通局時強調，交通局統計桃園市目前收費停車格有1萬9709，市府智慧停車要全面化，不能以73%的覆蓋率為滿足，而且目前停車付費使用行動支付的只有30%，這些都要加強。

林政賢指出，未來智慧停車全面化以後，省下便利商店的手續費3000萬元相當可觀，市要盡早推出以點數或其他方法回饋給使用智慧停車的民眾，增加誘因，鼓勵市民車停在智慧停車格時，多利用電子支付累積點數享受回饋。