快訊

台灣限定？男星曝「1款衛生紙」國外找不到 過來人共鳴：還真沒看過

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

聽新聞
0:00 / 0:00

桃收費停車格智慧化市府省3千萬 市長：回饋停車折扣

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政在市政會議表示收費停車格全面智慧化以後，市府可以省下付給便利商店手續費約3千萬元，未來要回饋給停車的民眾。記者鄭國樑／攝影
張善政在市政會議表示收費停車格全面智慧化以後，市府可以省下付給便利商店手續費約3千萬元，未來要回饋給停車的民眾。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天在市政會議表示，為了讓市民停車更便利，市府持續推動包括智慧車柱、地磁等「智慧停車設備」的建置。去年底，智慧停車格只有2380，今年底將增加至1萬5580，覆蓋率達73%；到2027年底，桃園所有車位將全面達成100%智慧化。

張善政說明，之所以要持續建置智慧車格出於幾個原因，首先是「繳費效率」，以往透過人工開單，民眾須等3小時後才能繳費，智慧停車設備是在停完車後15分鐘即可繳費。

另一原因是節省成本，過去人工開單需支付超商手續費，每張費用為4.3或4.5元不等，市府每年要支出約3000萬元，但是透過行動支付僅需0.5元，未來這些節省下來的錢，我們也將研議將手續費部分回饋給民眾折扣停車費。

而透過持續普及智慧停車設備，未來將結合偵測功能，將停車資訊發布於桃園市民卡App、桃園輕鬆GO，提供精確地資訊，讓民眾停車更方便。

市議員林政賢下午在意會質詢交通局時強調，交通局統計桃園市目前收費停車格有1萬9709，市府智慧停車要全面化，不能以73%的覆蓋率為滿足，而且目前停車付費使用行動支付的只有30%，這些都要加強。

林政賢指出，未來智慧停車全面化以後，省下便利商店的手續費3000萬元相當可觀，市要盡早推出以點數或其他方法回饋給使用智慧停車的民眾，增加誘因，鼓勵市民車停在智慧停車格時，多利用電子支付累積點數享受回饋。

張善政強調，國際局勢瞬息萬變，正因如此，市府持續推動教育、產業到交通等不同的建設，要穩住步伐努力為桃園、為下一代打拚。這條路或許偶有風雨，但市府會一步一腳印，一起走得更遠、走得更穩健。

議員林政賢要求收費停車格要全面智慧化，不能只停在73%的覆蓋率，回饋的機制也要趕快實施才能有誘因。圖／桃園市議會即時畫面
議員林政賢要求收費停車格要全面智慧化，不能只停在73%的覆蓋率，回饋的機制也要趕快實施才能有誘因。圖／桃園市議會即時畫面

張善政 智慧停車格

延伸閱讀

美關稅來襲穩定社會 張善政上任2次調高營養午餐補助

桃園大溪尖峰假日塞爆 第3座新橋花50億做定了

朱立倫與張善政站台力挺 牛煦庭：大罷免是險惡陰謀

台積電供應鏈「護國群山」赴美設廠？ 張善政揭1現況直言不適合

相關新聞

桃園大溪尖峰假日塞爆 第3座新橋花50億做定了

桃園市大溪區每逢假日車輛塞爆，大溪人長期請命改善下，市長張善政新核定新建大溪第3座跨大漢溪橋梁，配合國道3號增設八德交流...

農曆3月瘋媽祖！桃園慈護宮祈福遶境 路線曝光將交管

桃園市慈護宮正辦理聖母誕辰文化節系列活動，18日將進入最高潮重頭戲，「桃園媽」將分成3路線遶巡北桃園十五街庄，為廣大信眾...

桃收費停車格智慧化市府省3千萬 市長：回饋停車折扣

桃園市長張善政今天在市政會議表示，為了讓市民停車更便利，市府持續推動包括智慧車柱、地磁等「智慧停車設備」的建置。去年底，...

豪美街一夜之間10多張違停罰單 苗栗市公所決定塗銷雙黃線

苗栗市豪美街沒路邊線，路邊停車造成路中行車有跨越雙黃線之虞，警方4月11日凌晨開了10多張違規停車罰單，市民代表接獲陳情...

雙層大客車上國道有希望？ 桃議會質詢市府 交通部鬆口

桃園市議定期會今天安排市府交通局工作報告，議員黃婉如、黃敬平、李宗豪、陳雅倫針對公車司機荒的問題未明顯解決，再要求市府要...

苗縣竹南頭份市地重劃 打造社區需求生活空間

苗栗縣政府「竹南頭份整體開發範圍二、五」市地重劃工程，將打造特色公園、多元運動設施及友善人行空間，昨舉辦連兩場地方說明會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。