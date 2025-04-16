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桃園大溪尖峰假日塞爆 第3座新橋花50億做定了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪武嶺橋假日經常塞爆（見圖），市府新建跨大漢溪大溪第3座橋定了，預計2030年通車。圖／市議員李柏坊提供
大溪武嶺橋假日經常塞爆（見圖），市府新建跨大漢溪大溪第3座橋定了，預計2030年通車。圖／市議員李柏坊提供

桃園市大溪區每逢假日車輛塞爆，大溪人長期請命改善下，市長張善政新核定新建大溪第3座跨大漢溪橋梁，配合國道3號增設八德交流道工程，從大漢溪左岸的八德交流道附近連接右岸至大溪台3線，紓解武嶺橋壅塞，預計經費近50億元，希望趕在2030年八德交流道完工前通車。

每逢尖峰上下班或周休假日，大溪武嶺橋、崁津橋總是面臨塞車之苦，市政府工務局為改善大溪區武嶺橋壅塞、及配合高速公路局規畫國3八德交流道開通，推動大漢溪兩岸道路串連延伸台3線的新建橫跨大漢溪第3座大溪新橋計畫。

市政府工務局長汪在宙今天表示，新建大溪第3座跨大漢溪新橋，張善政市長已核定要做，這第3座橋如果不做，國3八德交流道的交通功能將減半，做了才能發揮八德交流道交通效益，解決大溪塞車問題。

大溪第3座新橋計畫，工務局規畫在大溪中庄的大漢溪左岸道路、銜接國3八德交流道聯絡道，連接右岸至台三線（大溪信義路）的台3線，初步規畫新橋全長約1.1公里，全程採高架設計造型鋼構，包括徵收用地及工程總經費預估48.5億元，解決大溪塞車及增加觀光效益，工務局預計4月底完成新橋道路橋梁定線作業，之後進行都計用地變更及環境影響評估推動，預計2030年完工通車，至少改善武嶺橋30%交通流量。

國民黨市議員李柏坊表示，大溪進出武嶺橋塞車嚴重，市府在大漢溪武嶺橋、中庄吊橋之間，規畫第3座新橋，銜接國3八德交流道改善大溪塞車之外，新橋能發揮國3八德交流道更順暢交通，否則該八德交流道交通功效減半，未來車輛通過第3 座新橋前往大溪，提升觀光效益。

民進黨市議員陳治文認為，地方一直在爭取第3 座新橋，從大溪大鶯路這端串連台3線信義路，繞過武嶺橋塞車，建議新橋規畫汽機車、人車分流，並考慮與武嶺橋之間兩側開通便道，做好連通國3八德交流道配套措施，解決大溪塞車。

大漢溪左岸的瑞興里長林瑞興說，現在假日大溪武嶺橋和崁津橋就塞車，如果大溪第3座新橋開通，將來國3八德交流道做好，民眾遊客從國3下來接第3座橋到大溪，大大紓解武嶺、崁津橋塞車，提升大溪觀光效益。

汪在宙表示，大溪第3座新橋工程技術不是問題，現在進行道路橋樑定線及細部規畫，再申請都計變更及做環評，自八德交流道下來，銜接該橋到台3線，新橋全程高架橋，希望趕在2030年八德交流道完工前完成。

大溪武嶺橋假日經常塞爆，市府新建跨大漢溪大溪第3座橋定了，預計2030年通車。圖／市政府提供
大溪武嶺橋假日經常塞爆，市府新建跨大漢溪大溪第3座橋定了，預計2030年通車。圖／市政府提供

塞車 橋梁 武嶺

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