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豪美街一夜之間10多張違停罰單 苗栗市公所決定塗銷雙黃線

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市豪美街路邊停車，造成行車有跨越路中間雙黃線之虞，市公所決定塗銷雙黃線解決民怨。記者范榮達／攝影
苗栗市豪美街路邊停車，造成行車有跨越路中間雙黃線之虞，市公所決定塗銷雙黃線解決民怨。記者范榮達／攝影

苗栗市豪美街沒路邊線，路邊停車造成路中行車有跨越雙黃線之虞，警方4月11日凌晨開了10多張違規停車罰單，市民代表接獲陳情，「一件馬路標線的陳情案，讓整條街的居民都走出來」，市公所決定塗銷雙黃線解決民怨。

苗栗市嘉盛街、嘉新街間的豪美街，長約190公尺，寬僅6公尺多，現況僅路口有禁止停車紅線，其餘都沒有路邊線，居民晚間習慣在路邊停車。警方因接獲檢舉，4月11日凌晨1點多開了10多張違停罰單，居民都跳腳，

警方接獲檢舉，現場認定豪美街路邊停車，造成路寬不足，行車必須跨越路中間分向雙黃實線，因此根據道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款規定，汽車駕駛人停車時，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，可處600元至1200元罰鍰。

民眾一早看到違規舉發單跳腳，向市民代表會主席陳仁杰、代表劉岳泓等人陳情，市公所回應會勘，劉岳泓形容「一件馬路標線的陳情案，讓整條街的居民都走出來」，居民認為豪美街周邊都是住宅區，車子又沒有停在紅線或黃線，三更半夜被開單很委屈。

市公所決定，豪美街路寬狹窄，周邊類似道路也沒有雙黃線，決定塗銷雙黃線，規畫路口畫網狀線，豪美街2條巷道，巷口畫停止線及停的標線，區分支線、幹道，解決相關疑慮，居民停車及警方執法有明確依據，也紓解民怨。

苗栗市豪美街路邊停車，造成行車有跨越路中間雙黃線之虞，市公所決定塗銷雙黃線解決民怨。記者范榮達／攝影
苗栗市豪美街路邊停車，造成行車有跨越路中間雙黃線之虞，市公所決定塗銷雙黃線解決民怨。記者范榮達／攝影

罰單 苗栗市

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