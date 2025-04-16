雙層大客車上國道有希望？ 桃議會質詢市府 交通部鬆口

桃園市議定期會今天安排市府交通局工作報告，議員黃婉如、黃敬平、李宗豪、陳雅倫針對公車司機荒的問題未明顯解決，再要求市府要積極向中央爭取開放雙層大客車上國道，市區公車也要增加班次，解決桃園雙北的上班族通勤久等客運的問題。

交通局長張新福答詢，交通部開放雙層大客車的立場，去年還是不同意，不過兩個月前邀集縣市研討相關問題時，表示原則同意，但是相關配套包括是否有補助購車的政策，和後續作業還沒公布，會再向中央反映希望加快速度作業。

按媒體報導，去年10月底立法委員在立法院質詢相關議題時，交通部以安全考量為由不同意開放雙層大客車投入客運服務。張新福上午在議會的答詢，顯示交通部首次鬆口開放雙層大客車，一改過去不贊成的立場。

黃婉如表示，去年市區公車、國道客運司機荒很嚴重的時候，加上政府推1200同期票（TPASS）受歡迎，桃北北通勤族更多人搭公車客運，但司機不足數百人，桃園很多搭國道客運的通勤族，在後段車站往往等3班車甚至更多，上不了車，引起民怨。

去年議會定期會，黃婉如就要求市府向中央反映採購雙層巴士，紓解司機荒的問題，但交通局當時以中央不開放為由，並未著手規畫。今天上午，黃婉如指出司機荒問題還是很嚴重，市區公車缺額還有130多人，雖然不是國道客運，但是從往雙北的通勤族上班時段觀察，還是沒辦法車來就能上車，顯示運輸的量能大有問題，根本解之道，除了補足司機，另外就是要開放雙層大客車。

張新福在議會答詢議員黃婉如、黃敬平表示，交通部兩個月前的相關會議，對開放雙層大客車基本同意，但是補助計畫還沒出來，會續向中央爭取。張福新說，一般客運可以載40人，如果是無障礙客運只能載20多人，雙層大客車可以載60人，台灣本土就有雙層巴士製造商，購車沒問題，客運業者過去表示有意願購車，如果中央完成修法和訂定購車補助辦法等配套出爐，會協助客運業者參觀製造雙層大公車的車廠，黃敬平要求先安排試辦路線。

議員李宗豪強調不只國道客運的問題要解決，市區公車在尖峰時段量能不足，上班族和學生常常因為客滿上不了車，也要一併處理，交通局要再加強司機訓練和留住受訓以後的公車司機。張新福表示現在公車司機的待遇都向雙北拉近，而且拿獎金的機會很多，收訊受訓後留在桃園半年、一年以上都可以另外拿獎金。