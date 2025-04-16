焦慮、失眠、煩躁嗎？新竹市免費心理諮商服務上線 助勞工紓壓

現代人工作壓力大，為打造友善、健康的職場環境，新竹市政府與職業災害預防及重建中心提供免費心理訪談需求評估及轉介相關諮商資源等服務，幫助勞工朋友紓解壓力，還有工作環境危害評估及改善、預防職業病及職業衛生健康指導。

新竹市勞青處指出，小珍原本是個開朗樂觀的上班族，但在職場上承擔更多責任後，開始出現焦慮、失眠、煩躁等情況，甚至影響到人際關係與家庭生活，在同事與家人的鼓勵下，她決定透過「勞工健康服務辦公室」的免費心理諮商，與心理師討論內心感受，梳理壓力來源，並學習調適方法。

歷經幾次諮商後，小珍逐漸找到適合自己的壓力管理方式，重拾自信，工作與生活也逐漸恢復平衡。新竹市勞青處表示，心理健康對生活與工作影響深遠，勞工朋友應勇敢尋求協助，及時獲得適當的心理支持，才能有效減輕負面影響。

新竹市代理市長邱臣遠表示，心理健康是職場幸福感與工作效能的重要基礎，勞工朋友們除了面對工作壓力，還可能遭遇人際衝突、適應不良、過勞及職場不法侵害等挑戰，這些問題不僅影響心理健康，也可能對家庭與生活造成負面影響。

邱臣遠說，市府團隊與北區勞工健康服務辦公室攜手合作，提供免費心理諮商服務，鼓勵勞工勇於尋求協助，及早紓解壓力。歡迎勞工朋友們善用免費心理諮商資源，讓職場成為支持彼此、共同成長的友善環境。