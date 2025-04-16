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苗縣竹南頭份市地重劃 打造社區需求生活空間
苗栗縣政府「竹南頭份整體開發範圍二、五」市地重劃工程，將打造特色公園、多元運動設施及友善人行空間，昨舉辦連兩場地方說明會，會中參與民眾對於公園設計討論踴躍並提出建議，縣府也將持續優化細節，盼打造更貼近社區需求的生活空間。
地政處指出，在「竹南頭份整體開發範圍二」部分，公開介紹文高2公園規劃內容，公園設計主軸著重於運動、休憩與社區共融，預計新建籃球場、排球場、操場，提供多元運動選擇。
人行動線與安全設施方面，則將設置多處人行管制門、標線型及實體人行道，串聯社區與公園之間的動線，營造友善步行空間；新闢道路設置「行人優先區」，透過降速鋪面與標誌設計，落實人本交通理念。
整體設計也納入地下滯洪池與車行與人行管制設施，在提升空間使用效率的同時，兼顧社區防災需求與場域安全。
「竹南頭份整體開發範圍五」部分，主要針對文中1公園、公2及公兒15公園詳細說明。文中1有楓香特色遊戲區及樂齡休憩場域，強調多齡共融與自然體驗，並設置乾式滯洪池、步道及停車場。
公2及公兒15則規劃有喜鵲主題遊戲 及寵物專區新亮點，以文化創意與友善設計為核心；當中老樹廣場與休憩步道將保留茄苳老樹，增設座椅與欄杆，營造親近自然的休憩空間。
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