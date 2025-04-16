農曆3月瘋媽祖！桃園慈護宮祈福遶境 路線曝光將交管

桃園市慈護宮正辦理聖母誕辰文化節系列活動，18日將進入最高潮重頭戲，「桃園媽」將分成3路線遶巡北桃園十五街庄，為廣大信眾祈福求平安，盼民眾設香案共襄盛舉，並遵守交通管制措施。

每年農曆3月23日（今年為國曆4月20日）為天上聖母誕辰紀念日，桃園慈護宮在紀念日期間，每年定期舉辦聖母誕辰文化節系列活動。

今年活動自4月12日起至20日截止，活動主要有掌中戲公演、祈求平安龜、梨園公演、媽祖鑾轎出巡、萬人讚轎腳、祝壽團拜、祈安法會及祝壽晚會等，每年均吸引成千上萬信眾虔誠參與，場面熱烈。

系列活動重頭戲之ㄧ為「桃園媽」出巡遶境祈福，今年將於本周五展開，「桃園媽」分3條路線，2條車隊行進、1條徒步，繞巡北桃園十五街庄，為廣大信眾祈求平安。

車隊帶著「桃園媽」主要繞行中路、大樹林、八德、龜山、埔子、蘆竹、青埔等地區，徒步信眾主要繞巡市中心區、大檜溪、埔子藝文特區等地區。

3條路線的人員及車輛，預計於晚間7時左右在三民路、三元街附近新永和市場會合，接著展開熱烈的萬人鑽轎腳活動，達到整個活動最高潮，隊伍沿著三民路緩緩前進，預計晚間10時前回到慈護宮，結束「桃園媽」遶境祈福活動。