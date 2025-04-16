寄養家庭斷層剩41戶 苗栗縣府拉警報急招募

苗栗縣寄養家庭今年又有6戶退出，僅剩41戶斷層，因此有31名家外安置需求的兒童、少年，被迫安置到外縣市兒少機構離鄉背井，縣府5月10日辦理招募寄家說明會，歡迎加入行列。

寄養家庭的照顧模式，提供替代性家庭功能，尤其是對兒少而言，正是人格發展啟蒙階段，寄養家庭提供完整的軟、硬體環境，讓安置兒少感受到溫暖及被照顧，但部分寄養家庭因面臨生涯週期轉換、年邁、體力、健康等緣故而終止服務，數量逐年遞減。

縣府社會處指出，去年原本有47戶寄養家庭，提供74名兒少寄養照顧服務，今年僅剩41戶，其中，最資深25年、最年長70歲，76名寄養父母平均年齡56.5歲，因數量不足，導致有家外安置需求的兒少，找不到床位，31人被迫安置外縣市的兒少機構。

社會處分析，縣府監護兒少有24人，最小僅2歲，部分原生家庭問題複雜，無法發揮正常監護教養的功能，縣府正向法院聲請停止父母親權程序中，今年至3月共有116名安置個案，54名在縣內寄養家庭，安置兒少機構及其他處所縣內31人、外縣市31人。

縣府委託苗栗家扶中心辦理寄養家庭招募、審查會、職前訓練等，5月10日辦理寄養家庭招募說明會，歡迎25歲以上，單親、雙親皆可、身心健康、國中以上學歷、有穩定收入、家中足夠空間的民眾，或具有保母、幼教、社工等專業資格者報名參加，洽詢電話037-461234，縣府歡迎投入寄養家庭服務行列，守護失依、受虐兒，全家一起來做好事，讓好事發生。