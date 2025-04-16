桌遊店違建+消防不合格 桃市強拆

桃園市桃園區某國中附近一間無人自助麻將館疑「掛羊頭賣狗肉」偽裝成桌遊店，家長數次投訴有學生群聚，憂心沉溺甚至賭博，有治安疑慮。市府聯合稽查後，發現該店消防設備不合格，還是違規頂樓加蓋，建管處前天強拆，並強調將持續加強稽查。

都發局指出，市府於3月接獲民眾檢舉，聯合稽查會勘時該麻將館內部隔間多，以QR code掃描租用，並提供自助吧台式飲料，經確認消防設備不合格；現場為頂樓加蓋違建，加蓋違建雖然屬於非立即拆除類的違建，但稽查後決定改列A類優先拆除，以確保住宅區安寧與使用者安全。

建管處也說明，市面有不少棋牌社打著自助桌遊店名義，透過網路App或QR code自助報到，這些開在住宅區、學校附近的自助桌遊店，恐有暗藏賭博、群聚吸菸等問題，戕害青少年身心。

市議員陳雅倫、黃家齊、黃婉如昨天在議會經濟發展局工作報告時，都要求市府加強桌遊行業的管理，嚴禁掛羊頭賣狗肉，陳雅倫建議比照自動販賣機選物店訂定自治條例。

經發局長張誠說，桌遊屬於休閒遊戲場館業管理，類似治安顧慮行業，必須先管再成立，部分地下化未登記者，由建管單位按建築法規的認定管理，另為避免錯殺無辜，自治條例仍待研議。

副市長蘇俊賓允諾，市府可研議挑出有治安疑慮、高風險的行業，再進一步做好相關規範及管理。