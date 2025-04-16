竹市敬老愛心卡 44藥局可消費

新竹市敬老愛心卡擴大使用範圍，去年10月起試辦可至合作藥局購買保健食品與醫療耗材，迄今8.7萬人次使用，頗受好評。市府社會處指出，合作藥局已累計44間，為鼓勵更多藥局參與，6月底前簽約加入服務的藥局，最高補助1萬元系統修正費用。

新竹市社會處指出，竹市敬老愛心卡近年不斷擴大使用，2023年起迄今，陸續新增租借國民運動中心場地服務、擴大開放搭乘台鐵、開放持卡到農會消費、搭乘國道客運，並擴大可到合作藥局使用消費，帶動發卡量與整體使用率。

社會處進一步統計，敬老卡總發卡量5萬8102張，涵蓋率81%；愛心卡已發出8984張，涵蓋率48%，整體點數使用率從2022年的8％提升到2023年21%，2024年再大幅提升到30%。

其中，去年10月起試辦的藥局消費，一開始合作藥局只有6間，長者就近消費不方便，市府持續鼓勵藥局經營者響應加入，目前已有44間，占全市藥局四分之一。

市府為加速藥局布建，昨天宣布補助合作藥局所需的設備費用，今年6月30日前有意願且簽約加入服務的藥局，最高可獲1萬元的系統修正費用補助；今年7月1日至12月31日加入的藥局，最高補助5000元。藥局如有申辦問題，可洽詢社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203。