桃園國際扶輪3502新任總監張玉斌與團隊拜會市長張善政 投入公益

享譽國際「2025年盲人環台公益路跑」今年12月桃園登場，桃園國際扶輪3502地區即將上任總監張玉斌，今天拜訪市府力邀市長張善政出席，並對正籌募印尼醫療船醫療用品費用，期待屆時能由張善政領軍成為跨國公益大使。

張善政表示，非常樂意參加公益活動並成為扶輪社榮譽會員。他強調，扶輪社每年不論是國內、國外實質捐贈或公益活動大家有目共睹，市府一定全力協助。

國際扶輪3502地區所有成員一路以保護視力、倡導青年與文化等公益活動為目標，25-26年新任總監張玉斌今天在市議員張碩芳等人陪同，與團隊策略長、財務長及各單項活動委員會主委、總監特助呂朝福、溫碧雲等27人拜會桃園市長張善政，會中並與婦幼、社會、警察、青年、體育、農業等局交流協商，表達長年關注弱勢族群與投入地區公益事項，並了解可協助合作事宜。

張玉斌表示，國際扶輪3502地區今年到明年年中已規畫淨灘、京劇文化表演、協助地區推動Globle Grant專案行動，以及最具意義的全國盲人環台路跑四合一活動。因此，特別邀請張善政出席路跑盛會，也期望能與市府各局處一起投入公益行列，讓社會更美麗。

他說，以盲人環台路跑為例，來自國際與全台各縣市盲友跑者從台北出發，12月27日進入桃園市，3502地區社友們已籌備了安全與溫暖的配合活動；不僅如此，當天還規畫極具特色的陪跑與園遊會、捐血等行動，希望全民一起為盲友們共檢安全公共設施的同時，也關心個人視力健康。