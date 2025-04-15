市長張善政推閱讀...桃園靜思書軒3處變19處 還要送書到國際

全台第326間靜思書軒位於桃園市中壢區興國國小，今揭牌正式啟用，目前桃園市共設置19間靜思閱讀書軒，內含精心挑選的500種勵志好書，桃園市長張善政今出席表示，推動閱讀環境不分宗教，市府與慈濟基金會合作推廣校園內設置書軒，從上任初期3座迄今已達19座，靜思書軒不僅提供書籍閱讀，更營造沉靜校園氛圍，提升孩子品格與心性，未來將持續拓點，讓更多孩子在課餘時間也能沉浸書香、靜心閱讀。

目前桃園市設置19間靜思閱讀書軒，而每一間書軒都是由慈濟志工和全校師生共同協力布置，除莊嚴雅致、美觀實用外，內含精心挑選的500種勵志好書、淨斯福慧桌椅、淨斯塑木櫃及菩提鐘鼓等，每位學生可以隨時進來讀一本好書，分享一句好話，形塑優良品格風範。

張善政說，興國國小在歷屆教育部評鑑中表現亮眼，期勉興國國小帶動其他學校閱讀風氣，讓閱讀的種子在桃園各個角落開花結果，也感謝靜思書軒攜手桃園市各校，共同為桃園閱讀文化注入深厚能量。

靜思書軒營運長蔡青兒表示，每一座書軒都是愛與關懷的展現，感謝市府積極協助學校裝修書軒空間，使書軒展現各校特色。靜思書軒從原本的醫院據點推展至全台校園，目前全台已設置326所，希望透過書軒的設立，讓閱讀可以陪伴及療癒更多人心。