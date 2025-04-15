新竹縣景觀榮耀再添2座 台灣景觀大獎肯定地方環境專業

新竹縣環境景觀工程傳出好消息，湖口鄉「觀星夕照：心靈的後花園」與環境景觀整備計畫、尖石鄉錦屏村小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程，榮獲第12屆台灣景觀大獎佳作，新竹縣長楊文科指出，這代表縣內環境景觀工程品質及專業能力備受肯定外，也讓全國旅客發現竹縣之美，縣府將持續向中央部會爭取興建各項觀光旅遊設施，帶動地方經濟繁榮。

新竹縣「湖口鄉『觀星夕照：心靈的後花園』環境景觀整備計畫」第二期工程榮獲「公園綠地/公共開放空間類-佳作」，另外「尖石鄉錦屏村小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程」榮獲「設施環境類-佳作」。

交旅處長陳盈州表示，「湖口鄉觀星夕照：心靈的後花園」案子，透過一期綠帶與二期藍帶計畫整合串聯湖口老街，形成輕旅行路線，藉由步道串聯至後山茶香步道2.3公里及畚箕窩溪濱水步道795公尺，欣賞後山山景與生態之美，使遊客增加拍照打卡新景點，現今已成為新竹縣最受歡迎的自然生態景觀步道。

「尖石鄉錦屏村小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程」，以野溪溫泉為著名景點，透過計畫改善與小錦屏部落耆老們共同尋找族人古老獵徑與紀錄，為保留原始生態風貌避免使用大型機具破壞，步道皆採手工人力方式建置低碳步道，步道全長748公尺沿途規畫2處眺景休憩空間，分別是觀瀑平台及聽瀑區，讓遊客近距離欣賞小錦屏瀑布飛流而下，水拍擊石、轟然作響景觀，體驗大自然鬼斧神工及原始野趣。