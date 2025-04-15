桃園月嫂遭爆虐嬰賞巴掌甩頭狂吐 社會局將評估裁罰

桃園市中壢區青埔一名詹姓月嫂被多名媽媽控訴涉嫌虐嬰，桃園市社會局回應，接獲通知後查訪，預計於5月9日召開裁罰評估會議討論是否有違反兒少法情形。桃園市婦幼局說，經查該員未取得居家式托育服務人員執業登記，卻有照顧事實，依法開罰6000元。

市議員黃瓊慧臉書寫下，有媽媽控訴3個月大的男嬰被月嫂多次賞巴掌、像玩偶抓著甩來甩去，被醫生診斷出頭部鈍傷；另名媽媽也指證詹姓月嫂不當搖晃寶寶，導致寶寶狂吐。監視器還錄到月嫂朝寶寶的正臉打下去。

社會局說，經查此案為受家外人員不當照顧案件，由社會局調查及裁處。今年3月11日接獲通報，於3月19日家訪了解事件發生情形並確認幼兒情況。

社會局表示，3月26日發函該名月嫂陳述意見，預計於5月9日召開裁罰評估會議討論是否有違反兒少法情形，如有違反，依法可處6至60萬元罰鍰並得公布其姓名。

婦幼局表示，經查該員未取得居家式托育服務人員執業登記，調查後的確有提供幼兒照顧服務情事，依兒少權法第90條及市府處理違反兒少權法統一裁罰基準，於今年3月26日裁處罰鍰6000元。

婦幼局說，從事居家式托育服務不論是在宅或到宅提供幼兒照顧服務，均應於縣市政府完成辦理執業登記，才可以提供服務。婦幼局再次提醒家長如有托育需求，應檢視是否領有合格登記證書，另外桃園市6個居家托育服務中心可提供諮詢及協處媒合服務。