全台貝兒絲樂園接連熄燈 竹北館退費較優仍有5件申訴

「貝兒絲樂園」以世界各國為主題設計各式親子遊樂設施，2019年開業以來深受親子族群喜愛。不過近期全台場館紛紛停業，引發家長不滿。事實上，早在去年11月竹北館撤櫃時就曾爆發退費爭議，即使竹北館以優於原退費規則計算，但仍有5件消費申訴。

「貝兒絲樂園」台北南港館、新莊館、竹北館、台中廣三館及高雄大立館等相關場館因業者營運策略調整及租約到期陸續結束營業，業者近日再宣布，桃園尋夢美國主題館將於4月27日正式停止營業，未來僅剩板橋館及台中米平方館，引發家長對於退費機制的不滿與質疑。

事實上，早在去年11月竹北館撤櫃時就曾爆發退費爭議，當時因家長臨時得知館方即將停業，紛紛組成自救會爭取權益。對此，館方曾承諾各類票卡可依規定退費，包括「好友卡」、「愛玩卡」、「熊星卡」可退回卡片餘額，不收取手續費，「暢遊卡」則以每月450元計算剩餘月數進行退費。

即使竹北館以優於原退費規則計算，新竹縣政府消保官辦公室仍接獲4件消費申訴，新竹市政府消保官辦公室則收到1件，大多數申訴原因，皆為不滿退費金額的計算方式不夠清楚或與實際落差過大，目前均處於協商階段。

竹北陳姓爸爸指出，當初類似的親子樂園騎士堡倒閉，看到貝兒絲樂園進駐竹北，開心的花費9800元購買「好友卡」，沒想到前陣子儲值金玩完才又儲值9000多元，結果竹北館竟然要撤櫃，當時想說至少還有桃園館可以用，結果現在又說桃園也要關，只剩板橋和台中，「真的太坑」了，距離也太遠了。

據了解，「貝兒絲樂園」除桃園館將於月底結束營運外，北市南港館、新莊館、高雄大立館及台中廣三SOGO館等場館皆已停業，未來僅剩板橋館與台中米平方館持續營運，但因退費處理方式未獲普遍接受，引來不少家長反彈。