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浩瀚一品建案違規施工釀崩塌 豐邑無奈：當年已完成偵查

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
豐邑建設2015年同樣位於竹北的建案「浩瀚一品」，因為開挖地下室未按圖施工，發生半個球場大的天坑，引發市民一片譁然。圖／本報資料照片
豐邑建設2015年同樣位於竹北的建案「浩瀚一品」，因為開挖地下室未按圖施工，發生半個球場大的天坑，引發市民一片譁然。圖／本報資料照片

2015年新竹竹北浩瀚一品建案發生崩塌意外，造成工地出現深度大約10公尺、寬度約足球場大的天坑。新竹地檢署今天依違背建築術成規追加起訴。對此，豐邑集團回應，該案已於2015年由檢方完成偵查，進入司法審理程序，相關人員亦已依判決確定結果，承擔應有法律責任，事隔近10年，新竹地檢署再次重啟調查與追加起訴，豐邑集團深感不解與無奈。

豐邑集團今天表示，針對起訴，豐邑集團深表高度遺憾。該案已於2015年由檢方完成偵查，進入司法審理程序，相關人員亦已依判決確定結果，承擔應有法律責任。豐邑集團一向尊重司法調查，全力配合，並已依法院判決內容，完成各項處置。但事隔將近10年，新竹地檢署再次重啟調查與追加起訴，豐邑集團深感不解與無奈。

豐邑集團秉持對建築品質與公共安全的嚴謹態度，尊重專業、依法施工，並致力於強化內部管理。該案發生後，集團亦已全面檢討工程流程，優化審核與監督制度，持續強化風險控管，防杜類似情形再次發生。

豐邑集團相信法院將秉持公正，審酌本案全貌與既有判決，還原真相公道與清白。豐邑也將持續配合司法程序，秉持誠信經營理念，善盡企業社會責任，持續服務回饋社會。

豐邑集團秉持對建築品質與公共安全的嚴謹態度，尊重專業、依法施工，並致力於強化內部管理。該案發生後，集團亦已全面檢討工程流程，優化審核與監督制度，持續強化風險控管，防杜類似情形再次發生。

新竹地檢署今天起訴，指出此案擅自更改經核准的施工圖說，即使結構技師多次警告，仍遭忽視，最終釀成崩塌，今起訴負責人劉樹居、豐邑建設總經理邱崇喆、頌恩公司副總盧永吉、頌恩公司陳姓協理、陳姓工地主任。

司法 新竹 豐邑

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