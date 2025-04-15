掛羊頭賣狗肉！桃園桌遊店成自助麻將家長憂心 市府強拆

桃園市桃園區某國中附近一處自助麻將店疑偽裝成桌遊店，家長好幾次投訴學生群聚，憂心沉溺甚至賭博，加上現場為自助式無人管理，公安治安堪慮。市府聯合稽查後，發現消防設備不合格，空間本身也是頂樓違規加蓋，常有國高中生進入，建管處昨天執行違規空間拆除。

市議員陳雅倫、黃宣齊、黃婉如今天在議會經發局工作報告時，都要求市府做好桌遊行業的管理，嚴禁掛羊頭肉，陳雅倫建議比照自動選物店訂定自治條例。局長張誠表示，桌遊屬於休閒遊戲場館業管理，類似治安顧慮行業，必須先管再成立，部分未登記者就由建管單位按建築法規的認定管理，至於訂定自治條例的建議，為避免錯殺無辜，需要再研議。

張誠答覆議員黃家齊質詢時，強調麻將類的營業行為不能辦理商業登記，因此就轉入地下，不過違法的部分還是可以用建築法規取締，黃婉如也納悶建管處昨天拆除掉的自動麻將間，為什麼會有工商登記為桌遊，卻掛羊頭賣狗的形。副市長蘇俊賓現場說明時，強調市府可以研議把有治安虞慮高險的行業先挑出來，再進一步做好相關的規範及管理

都發局表示，市府於3月接獲民眾檢舉，聯合稽查會勘時現場為頂樓加蓋違建，隔成多間麻將間，以QR code掃描租用，還提供自助吧台式飲料。內部空間違反消防法規；違建方面，雖然屬於建管處列管的B類，也就是非立即拆除類的違建，不過聯稽查後決定提升違建拆除順序，列為A類優先進行拆除，以確保住宅區安寧，還有使用者安全。

建管處表示，市面有不少棋牌社打著自助桌遊店名義，透過網路APP或QR code自助報到，這些開在住宅區、學校附近的自助桌遊店，不僅擾鄰也令人擔心是否暗藏賭博行為，還有群聚吸菸等問題，對於青少年恐是一大陷阱。

市府透過跨機關合作，揪出該場域違建、公安消防違規等多項問題，此案例也讓市府決定之後針對這類場所會加強稽查，以防止賭博進入青少年群體，杜絕不法集團滲入的渠道。