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桃園街區改造車阻採購價惹議 民團籲應聚焦效益

中央社／ 桃園15日電

議員質疑桃園市景福宮人本街區改造工程裝設防撞桿要價偏高，桃園市府允諾改善。桃園市人本交通推動協會等民團今天聲明表示，應聚焦安全防線的實質功能與保護效果。

無黨籍桃園市議員于北辰昨天質詢指出，桃園市景福宮人本街區改造工程第一階段於農曆年前完工，沿著人行道裝設有57支防撞桿，但因人行範圍拓寬、路幅變小，偶有車輛不慎撞到防撞桿。

于北辰表示，防撞桿經詢問報價1支竟要價新台幣2萬6700元，他認為防撞桿功能性與民眾接受程度都要兼顧，否則民眾不小心撞壞就得面臨高額賠償。

桃園市都市發展局都市設計科科長陳志偉今天接受媒體採訪時指出，都發局於舊城再生推動過程中規劃視覺統一的公共設施，為強調城市美學選擇深色系安全桿搭配反光貼紙，突顯街景視覺景觀。

陳志偉表示，安全桿裝設後，用路人因不習慣調整後廟前路型，轉彎不慎撞上。都發局已檢討並找到替代方案，未來推動舊城再生時，在兼顧城市美學、用路人安全前提下，將改以類似但成本較低的同色系安全桿。

桃園市人本交通推動協會、還路於民行人路權促進會今天發表聲明指出，安全設施是設下守護生命的實體防線，保障行人安全，車阻另一功能是軌跡引導，常設於建築轉角、停車場、巷道出口等空間。

協會表示，車阻能幫助駕駛判斷車輛與周遭物體的距離，透過軌跡引導功能可有效限制大車壓線與內切轉彎，降低內輪差造成的壓迫或碰撞風險。

在景福宮的案例中，協會指出，車阻設於人行道範圍內，若車輛會撞到，代表已偏離車道、進入行人活動區域，比起車阻金額多寡，更應從源頭檢討駕駛人駕駛能力與整體交通環境設計，造價是否太貴不是重點，若能有效避免重大傷害，相關支出就值得。

人行道 桃園 行人

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