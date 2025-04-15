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竹北市公所打造星際系列公園 首站粉紅星河之夢啟用
新竹縣竹北市自強五路與成功六街交叉口的節氣公園，原有遊具因老舊且不符規範，市公所投入近500萬元重新規畫，打造全新「星河之夢」遊樂空間，整體以粉紅為主色，宛如星河中閃爍的夢幻極光，為孩子們開啟一場奇幻探索之旅，今天啟用。
竹北市長鄭朝方指出，竹北是科技城，也是兒童城市，他從中找出關聯性－「星際」，以此主題打造一系列兒童遊戲場。首先登場的是他參與設計的「星河之夢」，整座公園以明亮的粉色打造，這是宇宙極光中少見的幸運色，因此特別以粉紅色象徵竹北孩子的幸運與獨特，可以在這裡自由自在遊玩、創造屬於他們的宇宙故事，激發無限想像力與創造力。
竹北市公所表示，遊戲場域分為兩區，6至12歲區城堡為風車造型，並設有2.4公尺高的溜滑梯、攀網、獨木橋、吊環等多項體能遊戲設施，訓練孩子的身體協調能力，並鼓勵他們挑戰自我，發展肢體動作與社交能力。2歲以上區設有沙坑與盪鞦韆，提供更安全的遊玩體驗之外，就連1打2的家長也能放心陪伴。
隨著「星河之夢」的啟用，竹北市公所近期將陸續推出「星際系列」主題的遊戲場，屆時歡迎大手牽小手，開啟孩子的創造力與想像力，按圖索驥來一趟跨域「集郵」的星際航行。
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