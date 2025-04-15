快訊

台股收盤上漲344點、台積電收877元 各指數同步收紅

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北市公所打造星際系列公園 首站粉紅星河之夢啟用

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市公所投入近500萬元重新規畫節氣公園，打造全新「星河之夢」遊樂空間，整體以粉紅為主色，宛如星河中閃爍的夢幻極光，為孩子們開啟一場奇幻探索之旅。圖／竹北市公所提供
竹北市公所投入近500萬元重新規畫節氣公園，打造全新「星河之夢」遊樂空間，整體以粉紅為主色，宛如星河中閃爍的夢幻極光，為孩子們開啟一場奇幻探索之旅。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市自強五路與成功六街交叉口的節氣公園，原有遊具因老舊且不符規範，市公所投入近500萬元重新規畫，打造全新「星河之夢」遊樂空間，整體以粉紅為主色，宛如星河中閃爍的夢幻極光，為孩子們開啟一場奇幻探索之旅，今天啟用。

竹北市長鄭朝方指出，竹北是科技城，也是兒童城市，他從中找出關聯性－「星際」，以此主題打造一系列兒童遊戲場。首先登場的是他參與設計的「星河之夢」，整座公園以明亮的粉色打造，這是宇宙極光中少見的幸運色，因此特別以粉紅色象徵竹北孩子的幸運與獨特，可以在這裡自由自在遊玩、創造屬於他們的宇宙故事，激發無限想像力與創造力。

竹北市公所表示，遊戲場域分為兩區，6至12歲區城堡為風車造型，並設有2.4公尺高的溜滑梯、攀網、獨木橋、吊環等多項體能遊戲設施，訓練孩子的身體協調能力，並鼓勵他們挑戰自我，發展肢體動作與社交能力。2歲以上區設有沙坑與盪鞦韆，提供更安全的遊玩體驗之外，就連1打2的家長也能放心陪伴。

隨著「星河之夢」的啟用，竹北市公所近期將陸續推出「星際系列」主題的遊戲場，屆時歡迎大手牽小手，開啟孩子的創造力與想像力，按圖索驥來一趟跨域「集郵」的星際航行。

2歲以上區設有沙坑與盪鞦韆，提供更安全的遊玩體驗之外，就連1打2的家長也能放心陪伴。圖／竹北市公所提供
2歲以上區設有沙坑與盪鞦韆，提供更安全的遊玩體驗之外，就連1打2的家長也能放心陪伴。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方指出，竹北是科技城，也是兒童城市，他從中找出關聯性－「星際」，以此主題打造一系列兒童遊戲場。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方指出，竹北是科技城，也是兒童城市，他從中找出關聯性－「星際」，以此主題打造一系列兒童遊戲場。圖／竹北市公所提供
竹北市公所將公園打造成星際系列遊戲場，首站「星河之夢」以明亮的粉色打造。圖／竹北市公所提供
竹北市公所將公園打造成星際系列遊戲場，首站「星河之夢」以明亮的粉色打造。圖／竹北市公所提供

北市 極光 竹北

延伸閱讀

影／愛心傳遞回故鄉！竹北華興獅子會今捐物資助芎林、竹北

竹北天坑案延燒！2015年浩瀚一品擅自違規施工釀崩塌 今起訴

竹北凌晨街頭火燒車 車主女友前夫縱火洩憤

倒樹影響汐止星際公園周邊景觀 里長盼釐清權責

相關新聞

竹北市公所打造星際系列公園 首站粉紅星河之夢啟用

新竹縣竹北市自強五路與成功六街交叉口的節氣公園，原有遊具因老舊且不符規範，市公所投入近500萬元重新規畫，打造全新「星河...

影／桃園珍珠海岸2日遊夜宿水族館 還能與YOYO家族互動同樂

桃園市政府推廣沿海觀光景點，首度與YOYO家族合作推出TAO-YOYO（桃悠遊)桃園珍珠海岸快樂小旅行，包含「海洋探險隊...

桃園甡甡路打通至中山南路遲未作 經費到位一原因卡關

桃園市楊梅區台1線為主要幹道，上下班時間易壅塞，因此市府將替代道路甡甡路拓寬並打通至秀才路，不過隨著塞車問題日益嚴重，地...

竹市敬老愛心卡44家藥局響應6月30前申請簽約補助1萬元

新竹市府照顧境內長者，敬老愛心卡繼去年10月底宣布可至6間合作藥局購買保健食品與醫療耗材獲得民眾好評，社會處指出，經擴大...

桃園「火金姑」綠精靈下周大爆發 新增賞螢點報你知

桃園市「火金姑」螢火蟲爆發期來了，市政府觀旅局推出2025北橫賞螢地圖，讓你輕鬆到北橫沿線螢火蟲地點「賞螢」，風景管理處...

林業署新竹分署徵求森林護管員 薪水上看4萬8

為強化森林資源保護及管理工作，林業及自然保育署新竹分署將招考6名（含原住民族保障名額1名）森林護管員，起薪3萬2296元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。