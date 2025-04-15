影／桃園珍珠海岸2日遊夜宿水族館 還能與YOYO家族互動同樂

桃園市政府推廣沿海觀光景點，首度與YOYO家族合作推出TAO-YOYO（桃悠遊)桃園珍珠海岸快樂小旅行，包含「海洋探險隊1日遊」、「石滬探險隊1日遊」及「珍珠海岸探險隊2日遊」3種遊程，今起在ACCUPASS開賣，首發限量30團，想參加要把握機會。

桃園市長張善政表示，桃園去年開始大力推動珍珠海岸旅遊，這裡有漁港、石滬、沙丘和藻礁，沿途風景美麗，市府也爭取到不少經費，將慢慢改善竹圍到永安46公里海岸基礎建設。4月兒童月，此次推出活動不管是1日遊或2日遊，都非常適合家長和孩子一起參加，尤其2日遊將夜宿水族館，是一輩子難得的經驗，希望大家透過活動體驗桃園珍珠海岸的美。

桃園市觀光旅遊局表示，限定版YOYO家族桃園珍珠海岸快樂小旅行不僅能體驗牽罟捕魚，漫步「海上長城」新屋石滬，還能YOYO家族哥哥姊姊同樂，行程還包含品嚐特色客家海味牽罟飯、海廢素材浮球彩繪DIY，玩樂的同時也能學習海洋保育觀念。

2日遊行程則結合新屋藻礁、石滬探險、鐵砂DIY等活動，住宿有和逸飯店的貼心服務，Xpark水族館深入探索海洋魅力。另外，2日遊還有YOYO家族專屬同樂會，能與哥哥姊姊近距離互動。

觀旅局代理局長王麗娟指出，桃園海岸擁有漁港、石滬、沙丘、藻礁等豐富資源，宛如散落的珍珠般閃耀，也是適合親子同樂的樂園，等待大家發掘體驗。

報名網址如下：

5月海洋探險隊：https://reurl.cc/W0qNE7

5月石滬探險隊：https://reurl.cc/YYdqOO

7月珍珠海岸探險隊（二日遊）：https://reurl.cc/bWGYnr