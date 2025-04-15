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桃園甡甡路打通至中山南路遲未作 經費到位一原因卡關

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅區台1線為主要幹道，上下班時間易壅塞，因此市府將替代道路甡甡路拓寬並打通至秀才路，不過隨著塞車問題日益嚴重，地方也期盼盡速將甡甡路打通至中山南路。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區台1線為主要幹道，上下班時間易壅塞，因此市府將替代道路甡甡路拓寬並打通至秀才路，不過隨著塞車問題日益嚴重，地方也期盼盡速將甡甡路打通至中山南路。記者翁唯真／攝影

桃園市楊梅區台1線為主要幹道，上下班時間易壅塞，因此市府將替代道路甡甡路拓寬並打通至秀才路，不過隨著塞車問題日益嚴重，地方也期盼盡速將甡甡路打通至中山南路，不過有民代表示，目前已爭取到相關經費，但卡在省道改善計畫中央未核定，無法動工。桃園市工務局表示，省改計畫核定過後便可開始動工，但因目前尚未核定，期程也無法確定。

甡甡路施作全長1350公尺，先前已打通至秀才路，道路寬度約8公尺，不過甡甡通至中山南路一直有規畫，卻遲遲未動工，地方希望盡速完成打通最後一哩路，才能紓解車流。

立委涂權吉表示，甡甡路周邊有許多工廠，且往返新竹新埔的車輛眾多，加上上下班時間車流眾多，塞車是家常便飯，地方一直盼望盡速將道路開通，才能有效紓解車流。無奈因中央的省改計畫未核定，導致各地的建設都無法動工執行，就算經費已經到位也看的到吃不到，讓地方無法作業。

工務局表示，中山南路打通至甡甡路的新闢工程已於去年7月公告實施，市府都發局預計於今年4月底前辦理定樁作業，預計開闢路寬8公尺、路長900公尺，經費約2億4358萬元。感謝涂權吉積極向中央爭取過，獲交通部公路總局省道改善計畫的經費補助，省改計畫核定過後便可開始動工，但因目前尚未核定，期程無法確定。

涂權吉說，除了甡甡路打通至中山南路外，秀才路與中山南路也有打通需求，讓民眾行車有其他選擇，緩解壅塞交通，不過該工程目前尚未納入省改計畫，待中央納入省改計畫後，地方政府才能提案進入排案期程中，預計將原有的道路拓寬為6公尺、全長1063公尺，經費約1億1000萬元。

工務局長汪在宙說，甡甡路打通至中山南路後可緩解秀才路及台1線的車流量問題，因甡甡路的用路人較多，評估效益將優先施作，將視道路打通後的結果，再決議是否要打通秀才路與中山南路。

塞車 桃園 涂權吉

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