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竹市敬老愛心卡44家藥局響應6月30前申請簽約補助1萬元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
社會處說明，為加速藥局佈建，市府推出補助合作藥局所需的設備費用，今年6月30日前有意願且簽約加入服務的藥局，最高可獲1萬元的系統修正費用補助。圖／新竹市府提供
社會處說明，為加速藥局佈建，市府推出補助合作藥局所需的設備費用，今年6月30日前有意願且簽約加入服務的藥局，最高可獲1萬元的系統修正費用補助。圖／新竹市府提供

新竹市府照顧境內長者，敬老愛心卡繼去年10月底宣布可至6間合作藥局購買保健食品與醫療耗材獲得民眾好評，社會處指出，經擴大試辦使用於藥局後，已有許多藥局陸續加入，目前共有44間合作藥局，約佔全市四分之一，市府指出，將擴大與藥局合作的機會，今年6月30日前有意願且簽約加入服務的藥局，最高可獲1萬元系統修正費用補助。

社會處表示，自竹市敬老愛心卡推出多元服務以來，廣受市民好評，敬老卡及愛心卡擴大使用，是每位長者期盼的社福服務項目。自2023年起，竹市敬老愛心卡新增租借國民運動中心場地服務、擴大開放搭乘台鐵、開放持卡到農會消費及搭乘國道客運，並擴大使用至藥局，受到長者熱烈迴響。市府持續增加配合藥局，期望更多藥局經營者響應加入，讓竹市各區的長輩與身障朋友就近使用，享受更便利、安心、舒適的生活。

社會處指出，設籍新竹市且年滿65歲的長者可至各區公所申請敬老卡電子票卡；而設籍並居住於竹市，且持有市府核發的身心障礙證明的市民，則可申請愛心卡電子票卡。每張卡每月補助 600 點（1點等同於1元），若點數當月底如果無法使用完畢，則不能累積到次月。

社會處說明，為加速藥局佈建，市府推出補助合作藥局所需的設備費用，今年6月30日前有意願且簽約加入服務的藥局，最高可獲1萬元的系統修正費用補助；今年7月1日至12月31日加入的藥局，最高補助5000元。藥局如有申辦相關問題，可洽詢社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203，將有專人提供諮詢服務。

新竹市敬老卡及愛心卡擴大邀集藥局加入。圖／新竹市府提供
新竹市敬老卡及愛心卡擴大邀集藥局加入。圖／新竹市府提供
新竹市府照顧境內長者，敬老愛心卡繼去年10月底宣布可至6間合作藥局購買保健食品與醫療耗材獲得民眾好評。圖／新竹市府提供
新竹市府照顧境內長者，敬老愛心卡繼去年10月底宣布可至6間合作藥局購買保健食品與醫療耗材獲得民眾好評。圖／新竹市府提供

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