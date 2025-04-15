桃園「火金姑」綠精靈下周大爆發 新增賞螢點報你知

桃園市「火金姑」螢火蟲爆發期來了，市政府觀旅局推出2025北橫賞螢地圖，讓你輕鬆到北橫沿線螢火蟲地點「賞螢」，風景管理處今天上午表示，今年螢火蟲從4月中旬至5月上旬進入活躍期，4月底那一周火金姑聚集大爆發，歡迎北橫賞螢趣。

觀旅局風景區管理處為方便民眾前往大溪、復興區輕鬆欣賞螢火蟲，今年更新2025北橫賞螢地圖，新增北橫沿線多處賞螢地點，賞螢點有石門水庫溪洲公園，沿台七線附近的百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道、復興區枕頭山砲台步道、三民蝙蝠洞、觀音洞、角板山、詩朗道路、基國派老教堂、嘎嘎生態池、合流及溪口部落，小烏來風景特定區等地點，均可看見螢火蟲閃爍飛舞身影。

觀旅局代理局長王麗娟表示，每年4月中旬到5月初，日落之後至夜間6到7時短暫時間內，螢火蟲活躍期間，大溪、復興區乾淨、無汙染山林溪流間，螢火蟲聚集點點綠色螢光成群結隊飛舞，在夜空中如夢似幻。

近年隨著市府在北橫地區復育螢火蟲地點增加，北橫山區螢火蟲聚集點越來越多，風管處服務推廣課長洪茂崇說，今年螢火蟲預計4月底那一周聚集爆發，角板山景觀生態池旁陰涼草地低窪處也進行螢火蟲復育，增加角板賞螢點，桃園復育螢火蟲生態漸具成效，讓遊客看見更多「夜精靈」閃爍。

風管處長廖育儀說，遊客可參考2025北橫賞螢地圖賞，由於螢火蟲脆弱、棲息環境維護不易，呼籲遊客欲前往賞螢，最好穿著長袖長褲及雨鞋（或運動鞋），避免被蚊蟲、蛇咬傷，自備手電筒或頭燈時，用紅色玻璃紙套住光源，減少光害，出發前務必作好行前功課，部分步道需考量體力及視力，切勿試圖捕捉或觸摸螢火蟲，不要喧嘩，保護螢光蟲生態。