快訊

台股收盤上漲344點、台積電收877元 各指數同步收紅

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

聽新聞
0:00 / 0:00

林業署新竹分署徵求森林護管員 薪水上看4萬8

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
初任森林護管員每月薪酬3萬2296元起，依相關考核規定逐級晉升最高可至4萬8444元；如服務於高山或偏遠地區，則相對提高薪酬，並可依勤務內容支給山地巡護作業費。圖／林業署新竹分署提供
初任森林護管員每月薪酬3萬2296元起，依相關考核規定逐級晉升最高可至4萬8444元；如服務於高山或偏遠地區，則相對提高薪酬，並可依勤務內容支給山地巡護作業費。圖／林業署新竹分署提供

為強化森林資源保護及管理工作，林業及自然保育署新竹分署將招考6名（含原住民族保障名額1名）森林護管員，起薪3萬2296元起，最高可至4萬8444元，服務高山或偏遠地區提高薪酬，高中以上學歷不限科系均可報考。

林業署新竹分署指出，森林護管員是維護生物多樣性和生態環境的重要崗位，也是台灣山林資源的第一線守護者。其主要工作內容涵蓋森林資源調查、林地巡護管理、植樹造林、撫育、林道和步道巡查與設施維護、棲地及野生動植物保育，以及工程測繪和監工等。

近年來，森林護管員的業務範疇進一步拓展，積極參與與山村部落的合作，幫助建立守護山林的能力，推動綠色經濟，並與國有林周邊部落建立協力夥伴關係。透過這些努力，期望能選拔更多具備專業能力的森林護管人才，與各界共同守護臺灣珍貴的森林資源，實現森林資源的永續經營。

林業署新竹分署訂於今年6月14日及15日舉辦2025年森林護管員甄試，報名日期至2025年5月14日止，此次甄試術科測驗負重跑走距離為1500公尺，採自行負重20公斤之負重背包，男生應於12分鐘內、女生於13分30秒內走完或跑完。其餘有關報名、甄試方式、科目及內容詳見甄試簡章。

初任森林護管員每月薪酬3萬2296元起，依相關考核規定逐級晉升最高可至4萬8444元；如服務於高山或偏遠地區，則相對提高薪酬，並可依勤務內容支給山地巡護作業費；享有年終工作獎金，依規給予勞健保、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等福利。

林業署新竹分署提醒，森林護管員甄試術科測驗、筆試及口試預定皆於台中市舉行（甄試地點另行公告）。請考生於6月6日（星期五）起留意新竹分署網站公告之測驗試場位置及應注意事項等相關訊息。

林業及自然保育署新竹分署將招考6名（含原住民族保障名額1名）森林護管員，薪水上看4萬8444元。圖／林業署新竹分署提供
林業及自然保育署新竹分署將招考6名（含原住民族保障名額1名）森林護管員，薪水上看4萬8444元。圖／林業署新竹分署提供

新竹 林業署

延伸閱讀

推廣野生動物保育意識 野柳海洋世界推3天新北市民門票半價

台鐵招考錄取852人 錄取率約13%

影／台灣黑熊再現寶山蜂場 埋頭大啖蜂蜜

石虎現蹤雲林頻率暴增31筆 林保分署展開「護虎」行動

相關新聞

竹北市公所打造星際系列公園 首站粉紅星河之夢啟用

新竹縣竹北市自強五路與成功六街交叉口的節氣公園，原有遊具因老舊且不符規範，市公所投入近500萬元重新規畫，打造全新「星河...

影／桃園珍珠海岸2日遊夜宿水族館 還能與YOYO家族互動同樂

桃園市政府推廣沿海觀光景點，首度與YOYO家族合作推出TAO-YOYO（桃悠遊)桃園珍珠海岸快樂小旅行，包含「海洋探險隊...

桃園甡甡路打通至中山南路遲未作 經費到位一原因卡關

桃園市楊梅區台1線為主要幹道，上下班時間易壅塞，因此市府將替代道路甡甡路拓寬並打通至秀才路，不過隨著塞車問題日益嚴重，地...

竹市敬老愛心卡44家藥局響應6月30前申請簽約補助1萬元

新竹市府照顧境內長者，敬老愛心卡繼去年10月底宣布可至6間合作藥局購買保健食品與醫療耗材獲得民眾好評，社會處指出，經擴大...

桃園「火金姑」綠精靈下周大爆發 新增賞螢點報你知

桃園市「火金姑」螢火蟲爆發期來了，市政府觀旅局推出2025北橫賞螢地圖，讓你輕鬆到北橫沿線螢火蟲地點「賞螢」，風景管理處...

林業署新竹分署徵求森林護管員 薪水上看4萬8

為強化森林資源保護及管理工作，林業及自然保育署新竹分署將招考6名（含原住民族保障名額1名）森林護管員，起薪3萬2296元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。