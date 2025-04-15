林業署新竹分署徵求森林護管員 薪水上看4萬8

為強化森林資源保護及管理工作，林業及自然保育署新竹分署將招考6名（含原住民族保障名額1名）森林護管員，起薪3萬2296元起，最高可至4萬8444元，服務高山或偏遠地區提高薪酬，高中以上學歷不限科系均可報考。

林業署新竹分署指出，森林護管員是維護生物多樣性和生態環境的重要崗位，也是台灣山林資源的第一線守護者。其主要工作內容涵蓋森林資源調查、林地巡護管理、植樹造林、撫育、林道和步道巡查與設施維護、棲地及野生動植物保育，以及工程測繪和監工等。

近年來，森林護管員的業務範疇進一步拓展，積極參與與山村部落的合作，幫助建立守護山林的能力，推動綠色經濟，並與國有林周邊部落建立協力夥伴關係。透過這些努力，期望能選拔更多具備專業能力的森林護管人才，與各界共同守護臺灣珍貴的森林資源，實現森林資源的永續經營。

林業署新竹分署訂於今年6月14日及15日舉辦2025年森林護管員甄試，報名日期至2025年5月14日止，此次甄試術科測驗負重跑走距離為1500公尺，採自行負重20公斤之負重背包，男生應於12分鐘內、女生於13分30秒內走完或跑完。其餘有關報名、甄試方式、科目及內容詳見甄試簡章。

初任森林護管員每月薪酬3萬2296元起，依相關考核規定逐級晉升最高可至4萬8444元；如服務於高山或偏遠地區，則相對提高薪酬，並可依勤務內容支給山地巡護作業費；享有年終工作獎金，依規給予勞健保、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等福利。