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竹市九甲埔活動中心遊具破爛鏽蝕好危險 管理單位擬改善
新竹市東區千甲里的九甲埔市民活動中心是在地居民日常運動與交流的重要空間，但活動中心旁的體健設施年久失修、毀損嚴重，民眾憂心長輩與孩童使用恐有危險，市議員曾資程也爭取汰換鏽蝕設施與擴增安全緩衝空間。市府則允諾改善。
市議員曾資程指出，有鄉親向他反映，九甲埔市民活動中心旁的體健設施，因在道路設置旁，導致設施風化、破損。民眾也反映，這些設施早已不堪使用，不僅失去原有運動功能，對長輩與孩童來說更是潛在的危險。
其中兒童遊戲區的透明圓形觀察窗不僅刮痕累累，中間甚至出現破洞，內部塑料碎裂脫落，存在潛在割傷風險；健體區內的漫步機表面大面積掉漆、鋼材裸露，連手把與踏板都鏽斑斑駁；另一組健身架也嚴重鏽蝕脫漆，支架彎曲不穩，彷彿隨時可能鬆脫倒塌。
曾資程日前邀集市府觀光區設施維護中心主任及承辦人員會勘時建議，盡速全面更新所有鏽蝕與破損設施，並評估將地面保護軟墊延伸至道路邊緣，擴大安全空間，降低跌倒與碰撞風險。
新竹市公園及觀光區設施維護管理中心表示，有關九甲埔市民活動中心旁體健設施因長期風化影響，導致設備鏽蝕、損壞，影響市民安全與使用品質，市府已於日前邀集相關單位現場勘查，並研擬改善方案，計畫今年即推動改善工程，更新設施與提升安全。
公園管理中心也說明，內容包括更換鏽蝕與損壞的體健設施，提升耐用度與安全性，並評估擴展地面保護軟墊至道路邊緣，以增加安全緩衝空間。待工程發包與設計作業完成後，將進一步確認施工細節，確保市民擁有更安全、舒適的運動環境。
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