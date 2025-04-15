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苗縣最年長人瑞辭世 立委陳超明母享壽110歲

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
第九屆立委宣誓就職時，百歲的陳林白菜老夫人也冒雨參加，見證兒子宣誓為苗栗鄉親付出的一刻。圖／翻攝陳超明臉書
第九屆立委宣誓就職時，百歲的陳林白菜老夫人也冒雨參加，見證兒子宣誓為苗栗鄉親付出的一刻。圖／翻攝陳超明臉書

苗栗縣最年長人瑞—立委陳超明母親陳林白菜今晨於為恭醫院安詳辭世，享壽110歲，縣長鍾東錦上午驟悉噩耗也致上最深沉之哀悼與誠摯慰問；服務處表示，目前將先安靈頭份殯儀館懷恩堂，11點過後開放親友致悼。

陳林白菜是上周六身體不適被送往為恭醫院診治，但因年老身體機能退化嚴重，於今天凌晨12點05分安詳辭世。

服務處人員表示，委員母子情深，從第8屆委員重回立法院開始，連三屆老夫人都有到立法院參加委員的就職典禮，本（11）屆缺席見證宣誓就職，主要是考量老夫人的身體明顯退化，家人怕她不堪負荷長時間禮程，才讓她未能北上見證宣誓就職。

其中第九屆立委宣誓就職時，當天還陰雨綿綿，陳超明百歲的母親也冒雨參加，見證兒子宣誓為苗栗鄉親付出的一刻；事後，陳超明還在臉書發文「從大門口到議場，超明推著媽媽，心中盡是滿滿的感謝，雖然已屆百歲高齡，在這次艱困的選戰中，媽媽是超明最溫柔、堅定的支持力量。」

鍾東錦上午驟悉噩耗也表示哀悼、致敬慈儀「太夫人一生勤樸謙和、敦親睦族，為地方人瑞，亦為苗栗母儀楷模。其操守與氣度，為子孫所敬仰；其慈愛與德澤，為鄰里所傳頌。尤以教子有成，涵養忠孝家風。超明委員賢能盡職，政績卓著，足見太夫人教誨深遠、慈訓有加。」縣府團隊謹表追思，並將擇日前往靈堂致祭，共表敬意。

人瑞 鍾東錦 陳超明

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