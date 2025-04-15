百年佐佐木古登窯夷為平地 苗縣府：非文資難以介入

苗栗縣是台灣陶瓷產業發展重鎮，創建1931年的苗栗市佐佐木古登窯見證榮光，停窯多年最近夷為平地，縣府文化觀光局表示，佐佐木古登窯未登錄文化資產，也是私人財產，難以介入處理。

佐佐木古登窯在苗栗市中山路，緊臨國營台灣鐵路公司西部縱貫線山線，高聳的煙囪攀附滿爬藤植物，也成為市區的地標，煙囪連同窯體最近拆除夷為平地，許多藝文人士感嘆「佐佐木古登窯，永別！」停窯多年真的被遺忘了。

文觀局指出，縣府曾於2001年歷史建築調查，建議保存佐佐木古登窯的窯體及展示場所，但後來並未登錄文資，停窯多年突然拆除，縣府也錯愕，但是古登窯屬於私人產權財產，也無力回天。

根據國家文化記憶庫2.0記載，及縣府歷史建築調查內容，登窯是非常「苗栗」的窯爐，日治時期岩本東作於1897年在苗栗市西山，首先使用登窯天然氣燒製日用陶器，加上製陶師佐佐木丈伊不吝傳授築窯，登窯當年成為苗栗使用最多、分布最廣的窯爐。