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4千公噸垃圾 竹東盼加速去化

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹東鎮長郭遠彰日前陪同環境部環境管理署北區環境管理中心副主任黃士漢等人走訪竹東垃圾暫置場，地方希望中央能加速去化垃圾。 圖／竹東鎮公所提供
竹東鎮長郭遠彰日前陪同環境部環境管理署北區環境管理中心副主任黃士漢等人走訪竹東垃圾暫置場，地方希望中央能加速去化垃圾。 圖／竹東鎮公所提供

位於大新竹「母親河」頭前溪飲用水源上游的竹東鎮垃圾暫置場，過去屢被環團質疑汙染水源，由於迄今仍堆置4千公噸垃圾，地方訴求中央加速去化垃圾。竹縣環保局回應，竹縣垃圾處理量本月起大於產生量，加上環境部協調外縣市協助，最快6月底完成去化。

竹東鎮長郭遠彰日前陪同環境部環境管理署北區環境管理中心副主任黃士漢等人，走訪竹東垃圾暫置場，了解現場堆置狀況與轉運進度。郭遠彰認為，竹東垃圾暫置場位於自來水水質水量保護區，必須以環境保護為優先，希望中央協助加速去化垃圾，及早開展復育工程。

竹東鎮公所也說明，竹縣焚化爐雖然從去年12月底試營運，但從竹東垃圾暫置場轉出的垃圾量不多，連月來仍暫置於各鄉鎮掩埋場。

新竹縣環保局指出，從4月起，竹縣每日垃圾進場量約300到350公噸，加上苗栗協助代燒，一周約500到600公噸的垃圾量，各鄉鎮垃圾不用再回到在地掩埋場；新竹市焚化爐4月起歲修、暫時停爐，未來重啟時，也將協助新竹縣代燒，逐步去化竹縣新豐、橫山與湖口等掩埋場垃圾。

由於竹東掩埋場位於自來水水質水量保護區內，外界對於飲用水質有疑慮，已被中央列優先清運區，在環境部協調下，5月將請彰化、宜蘭協助去化竹東垃圾掩埋場，最快6月底處理完畢。

新竹 水質

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