桃園都更案24件 六都敬陪末座

據統計，桃園市都市更新案已核定及報核中共24件，六都敬陪末座，多名藍綠議員昨在市府都發局議會工作報告中，要求市府檢討，莫讓都更淪為口號。都發局長江南志說，已將危險建物列為防災都更首要目標，未來將研議調整民辦都更流程和誘因，加速整合。

桃園市都發局昨赴議會工作報告，桃園都更案進度備受關切。國民黨議員林政賢說，內政部統計至今年2月底，桃園市都更案24件，包含報核中4件、已核定實施完成3件、施工中4件與未動工13件，遠低於台北市1026件、新北市469件、台中市150件、台南市94件、高雄市32件；北市都更總數是桃園40倍之多，應提升都更效率。

國民黨議員舒翠玲說，桃園危老都更件數六都績效最差，點出桃園1塊私有地都更，民間64%同意，卻卡在持有36%的勞發署桃竹苗分署不同意，要求都發局硬起來，否則都更形同具文。

桃園市住都中心目前將正光花園新城海砂屋、中壢財神大樓列為防災都更案重要個案，其中正光花園新城案突破76%同意公辦都更門檻，將展開招商作業。

民進黨議員黃家齊說，希望市府持續協助正光花園新城海砂屋都更處理繼承等法律程序，同黨議員魏筠也盼加快中壢財神大樓都更案進度。

市府都發局指出，桃園過往主力在整體開發區，去年成立都更專案辦公室及今年成立住都中心，正逐步都更翻轉舊市區，已將危險建築物列為都更首要目標，繼正光花園新城海砂屋通過公辦都更門檻後，將針對財神大樓、大華八街、金山光峰社區等案持續輔導及加速危險建物都更重建。

江南志表示，都更過程也發現由民間整合都更會拖很長時間，未來考慮由市府辦理都更說明，公辦防災都更案之外，住宅發展處將研議調整民辦都更流程和誘因。