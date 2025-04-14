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竹東垃圾暫置量達4000公噸 最快6月底完成去化

中央社／ 新竹縣14日電

新竹縣政府環境保護局說，位處水質水量保護區的竹東鎮垃圾暫置場量達4000公噸，除竹縣高效能垃圾熱處理設施持續處理，也由環境部協調地方縣市等協助，最快6月底完成去化。

環保局長蕭宏杰今天告訴中央社記者，竹東反映暫置場位於自來水水質水量保護區內，民眾有疑慮、希望快清運，在環境部協調下，5月起由彰化縣、宜蘭縣協助去化。

他說，高效能垃圾熱處理設施已試營運，加上苗栗縣協助代燒，目前每天垃圾處理量達400公噸，可處置竹縣每天約300到350公噸進場垃圾，而各鄉鎮垃圾無需再送回掩埋場，掩埋量不再增加。

至於掩埋場堆置垃圾，蕭宏杰表示，新豐鄉目前垃圾量為24萬公噸、橫山鄉2000公噸、湖口鄉6000公噸，將持續透過竹竹苗區域合作，請新竹市與苗栗持續代燒，預計5年內完成去化。

高效能垃圾熱處理設施去年12月點火進入試運轉階段，今年1月投料試燒確認燃燒爐運轉順利後，持續試運轉，力拚6月中商轉，後續將逐步提升運轉能量。

新竹 水質

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