修車師范進軒自學孵育 MIT醜小鴨變白天鵝

在苗栗經營汽修廠的范進軒，自學鑽研天鵝飼養孵育技術，連續2年成功繁殖疣鼻天鵝幼鳥，如今已有5隻「醜小鴨」長大成美麗白天鵝，為國內白天鵝人工繁殖成功首例。

現年52歲的范進軒告訴中央社記者，自幼深受父親影響，對鳥禽動物有濃厚興趣，「放學回家第一件事就是餵鳥」，養成觀察動物習慣；長大後被國外影片的天鵝深深吸引，卻總覺得在台灣看到的天鵝，跟影片中「體態差很多」，於是著手研究嘗試自行飼養繁殖。

范進軒2018年在頭份市成立繁殖場，致力於台灣特有與珍稀鳥禽的飼養與繁殖研究，包括藍腹鷴、鴛鴦、黑天鵝及稀有的疣鼻天鵝等。

范進軒委託貿易商從國外訂購種鵝到台灣培育，歷經多次失敗，總算克服氣候和飼料的瓶頸，2021年黑天鵝繁殖成果卓著，開始回饋社會，將繁殖成功的黑天鵝捐贈給各地機關學校，包括與武陵農場進行血緣交換、捐贈給國立中興大學、桃園慈湖與高雄陸軍官校等地。

繁殖場去年首度成功以人工孵化技術，繁殖出5隻疣鼻天鵝（俗稱醜小鴨），並順利養育至成鳥，蛻變為美麗的白天鵝；今年再度孵化4隻，剛好做出明顯對比，幼鳥全身呈現灰黑色、十足的小毛頭，但成鳥羽毛轉變成雪白色，水中優游體態優雅動人。

范進軒說，農業部畜產試驗所證實，台灣雖已有40年飼養疣鼻天鵝歷史，卻從未有人成功繁殖，「是難得的里程碑」，看到正港MIT醜小鴨成功蛻變白天鵝悠遊水面模樣，心中感到非常高興。

值得一提的是，范進軒以高中肄業學歷自學繁殖技術，他說，網路資訊發達，花了2、3年時間，上網爬文找資料、求教於國外網友，但語文能力有限，就靠Google翻譯幫忙，有時配合時差得忙到半夜2、3點，所幸後來有國立中興大學、農業部畜產試驗所協助輔導。

范進軒本業雖是經營汽車修理廠，但每天天未亮，便前往繁殖場餵養鳥禽。他說，這段清晨時光不但不覺得辛苦疲累，反而是一天中最快樂的時刻，看著可愛美麗的動物，能讓他身心舒暢；繁殖場將持續以愛心與專業守護，並期望透過推廣與交流，讓更多人了解這些珍稀美麗的生命。