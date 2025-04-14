桃園大廟外57防撞桿挨批碰瓷桿 車主A到賠2萬6700元

桃園市議員于北辰今天在市議會進行市府都發局工作報告質詢，他接到多起民眾陳情，指桃園區景福宮外圍豎立57根防撞桿，民眾不慎A到，就要賠2萬6700元，他質疑市府設置這麼貴、又容易碰瓷的防撞杆究竟是在警示、保護行人，還是擾民。

市政府都發局表示，景福宮周邊人行道裝置安全桿，是該局推動舊城再生過程，規畫視覺統一的公共設施，選擇深色系安全桿搭配反光貼紙，取代傳統防撞桿，路人不習慣廟前道路，轉彎不慎撞上，該局立刻檢討找到替代方案。局長江南土志說，原先裝置黑色防撞桿是為兼顧警示和美觀，考量用路人安全，將改以類似、成本較宜的安全桿。

于北辰表示，景福宮外圍豎立57支防撞桿，民眾陳情開車不慎 A到，車子被刮傷，未料防撞桿是生鐵製作A到就斷掉，車主開走，被警方通知肇逃，民眾做筆錄表示願意賠償，一問竟要賠2萬6700元，比車子鈑金還貴，質疑「碰瓷防撞桿」這麼貴，他接到陳情至少3 起。