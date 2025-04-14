桃園都更案六都敬陪末座 藍綠議員要求檢討勿淪口號

桃園市藍綠多位市議員今天在市政府都發局工作報告中，質詢質疑桃園市都市更新案辦理進度落度，六都排名「敬陪末座」，要求市府急起直追！藍綠市議員表示，桃園市都更案總計24 件進度長期落後，台北市都更總數更是桃園40倍，市府應檢討現行政策，都更不要淪為口號。

桃園市議會進行市府都發局工作報告，國民黨市議員林政賢、舒翠玲及民進黨市議員黃家齊、魏筠紛紛針對關切桃園都更案進度提出質詢，林政賢舉內政部統計資料，截至今年2月底，桃園市都更案總計24件，遠低於台北市1026件、新北市469件、台中市150件、台南市94件及高雄市32件，顯示桃園都更推動進度明顯落後。

市府都發局長江南志表示，桃園正光花園新城、中壢財神大樓當初都列為防災都更案重要個案，都更過程發現由民間整合都更會拖很長時間，未來考慮由市府辦理都更說明，公辦防災都更案之外， 住宅發展處亦將研議調整民辦都更流程和誘因。

魏筠表示，繼桃園正光花園新城都案，中壢財神大樓都更案是最重要標的，市政府已成立都更中心，要加強都更案進度，希望都更不要淪為口號。黃家齊關心桃園正光海砂屋都更、表示，正光海砂屋上周末同意都更達到75%，要求市府協助處理住戶繼承、拋棄權等法律程序及清查外縣市住戶進度。

根據內政部統計發現，桃園市都更案總計24件，與排名第一的台北市相差逾40倍、與低於倒數第二的高雄市。舒翠玲說，桃園的危老都更件數列六都之末，績效最差，市府要加強急起直追。

舒翠玲舉桃園一塊私有地都更，民間64%同意，卻卡在持有36%的勞發署桃竹苗分署不同意，變成「民間同意、公家不同意」無法都更，她建議都發局要硬起來，否則都更形同具文。林政賢建議，市府檢討現行都更政策，提高容積獎勵等誘因，鼓勵民間參與都更，提升都更效率。