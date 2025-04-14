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「天后駕稻」！苑裡推稻田媽祖彩繪 天后派對19日登場七尊媽祖駐駕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今年苑裡稻田彩繪以白沙屯拱天宮媽祖為主題，並彩繪上「尚勇」與足跡圖案，預計19日開放參觀。圖／苑裡鎮農會提供
今年苑裡稻田彩繪以白沙屯拱天宮媽祖為主題，並彩繪上「尚勇」與足跡圖案，預計19日開放參觀。圖／苑裡鎮農會提供

苗栗縣苑裡鎮農會位在山腳地區的稻田彩繪，每年都是苑裡觀光亮點，繼去年「媽祖駕稻」主題及系列活動備受好評，今年再推出媽祖彩繪，預計19日開放參觀，同時舉辦「天后駕稻」活動及「天后遍路」農藝之旅。

苑裡鎮農會今年一期稻作的稻田彩繪，呼應媽祖信仰，以5月1日將登轎、出發的白沙屯媽祖婆為主題，並彩繪上「尚勇」與足跡圖案，預計19日開放參觀，可持續至6月底、7月初收割稻穗為止。

農會總幹事鄭年鈞說，恰逢白沙屯媽祖進香盛事，今年稻田彩繪以白沙屯拱天宮媽祖為主題，當中「尚勇」兩字，則為台灣去年奪得十二強棒球賽冠軍後琅琅上口的口號，正好也呼應今年白沙屯媽祖婆徒步北港36小時急行軍腳力「尚勇」。

去年舉辦「媽祖駕稻」系列活動，結合海線供奉媽祖大廟配合，5尊媽祖出巡匯聚，今年再推「天后駕稻」陣容更加強大，屆時將有大甲鎮瀾宮、苑裡慈護宮、苑裡慈和宮、通霄慈惠宮、通霄慈后宮、白沙屯拱天宮、竹南龍鳳宮共7間宮廟的媽祖前來苑裡山腳出巡；4/19（六）– 4/20（日）天后派對登場，七尊媽祖駐駕至5/12。

另外，縣府農業處也規畫「天后遍路」5條輕旅行路線，這也是苗栗海線春季限定朝聖行旅，只要4～8人，就能搭上海寺號小巴，循著媽祖信仰的足跡，一起從稻田彩繪到媽祖駐駕，體驗田間風味與文化市集，沿途有神選米酒、金磚米禮、飛天豬肉條、蘑菇濃湯、天后公仔，還有光明傘、和鎮瀾宮限定蝴蝶餅等在你手上相遇。

彩繪 白沙屯媽祖 農會

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