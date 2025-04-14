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竹東垃圾山4000公噸…地方盼加速去化 焚化爐最快5月代燒處理
新竹縣竹東鎮垃圾暫置場4千公噸，地方表達，竹東位於自來水水質水量保護區，垃圾暫置必須以環境保護為優先，盼中央能加速去化垃圾。對此，新竹縣環保局也回應，從本月起，竹縣的垃圾處理量大於產生量，能逐步去化各鄉鎮掩埋場的垃圾量。竹東因位於水質水源保護區，環境部協調地方縣市協助，預計5月起處理，最快6月底能完成去化。
竹東鎮長郭遠彰日前陪同環境部環境管理署北區環境管理中心副主任黃士漢及科長等，實際走訪竹東垃圾暫置場，了解現場堆置狀況與轉運進度。 他在現場說明每日轉運量能及調度情形，逐一確認暫置場的防汙措施與安全管理。
郭遠彰認為，竹東位於自來水水質水量保護區，垃圾暫置必須以環境保護為優先，請中央協助竹東加速去化垃圾，及早開展未來復育工程。也感謝中央同意將竹東鎮列為優先補助對象，期望讓暫置場管理更完善。
竹東鎮公所也補充，竹縣焚化爐從去年12月底試營運，然而轉出的垃圾量不多，連月來仍暫至於各鄉鎮掩埋場。對此，新竹縣環保局回應，從4月起，竹縣每日的垃圾進場量約300到350公噸，使得各鄉鎮垃圾不用再回到在地掩埋場，加上苗栗協助代燒，一周約500到600公噸的垃圾量，新竹市4月起歲修、暫時停爐，未來重啟時，也將協助新竹縣代燒，能逐步去化新竹縣所堆置的垃圾量。
由於竹東掩埋場位於自水來水質水量保護區內，外界對於飲用水質有疑慮，也被中央列為優先清運區，在環境部協調下，五月將請彰化、宜蘭來協助去化竹東垃圾掩埋場，最快在6月底能處理完畢。
新竹縣環保局強調，四月起，竹縣垃圾的處理量大於產生量，加上竹市、苗栗仍持續協助代燒，未來將能清運包含新豐、橫山、湖口等地垃圾掩埋場的量。
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