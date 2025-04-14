2025新竹縣桐花祭開跑 精選5條桐花小旅行

新竹縣桐花祭正式開跑，新竹縣政府與四鄉鎮今年推出「2025桐花小旅行」，將串聯湖口、寶山、芎林、北埔及文化局等5條精選行程，結合桐花步道、客庄風情與職人體驗，邀請民眾用雙腳走讀客庄的春日風光。

新竹縣長楊文科表示，今年活動以「在地文化、自然賞花、永續體驗」為核心，由新竹縣政府整合各鄉鎮特色，推出5條小旅行遊程，規劃從健走賞花、古蹟巡禮、擂茶手作到茶香導覽。

新竹縣政府文化局4月26日將於新埔鎮巨埔農場舉辦開幕活動，當日活動內容包含手作工坊、桐樂音樂會、巡寮打鬥敘、在地手作體驗、遶山花-桐樂會及多場客家藝文演出。

文化局表示，今年桐花文學茶香行旅首創巡「寮」體驗，將於5月3日與5月4日辦理二梯次小旅行，帶領旅客走進新埔鎮巨埔社區，探訪吳濁流故居、漫步桐花古道，從老寮、生活器物到百年製茶工藝，親子可參與振慶製茶廠揉茶活動，體驗客家茶鄉精神。活動資訊請見文化局官網。

民政處表示，在湖口、寶山、芎林及北埔，也分別由鄉公所推出內容豐富的「2025桐花小旅行」，邀請民眾以五感漫遊山城，深入體驗春日客庄的自然與人文風景。

湖口鄉公所4月19日舉辦「『桐顏童語』-2025湖口鄉桐花小旅行」，在老街懷舊氛圍與桐花飛舞中展開慢活之旅，北埔鄉公所於4月26日舉辦古蹟導覽活動，以「桐遊北埔 花漾客庄」為主題，結合膨風茶品茗、歷史老街走讀與夜間賞螢體驗。