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山難救援第一難「找難」 苗消推第三方留守搶時間救命

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
一名41歲林姓女山友前年獨攀雪山，在凱蘭特坤山北峰邊坡滑落死亡，透過第三方留守平台找到位置，救難直升機吊遺體後送。圖／苗栗縣政府消防局提供
一名41歲林姓女山友前年獨攀雪山，在凱蘭特坤山北峰邊坡滑落死亡，透過第三方留守平台找到位置，救難直升機吊遺體後送。圖／苗栗縣政府消防局提供

台灣2019年開放山林以來，苗栗縣政府消防局山難救援案件有增無減，去年60件更是達到最高峰，消防局力推公私協力第三方留守平台，已有2例成功案例，解決第一難「找難」，搶時間救命。

聯合報系報導山難救援議題引起回響，苗栗縣山難救援分雪霸國家公園範圍的管理山域，及林業及自然保育管理署範圍的郊山，消防局統計，山林開放前，2017年、2018年及2019年，1年發生2、30件，開放後3、40件，去年最多有60件，54人獲救，造成6人死亡。

消防局指出，山難救援有3難，「找難」、「到難」、「救難」，最關鍵就是找難，如果耗費好幾天才找到人，失去救援黃金時間，苗消力推第三方留守平台，透過登山客自主的、付費的使用留守平台，提供衛星定位設備租賃服務和留守功能，萬一山難事件發生，將能大幅縮減「3難」的風險。

苗栗縣有2個成功案例，2023年2月間一名41歲林姓女山友獨攀雪山，在凱蘭特坤山北峰邊坡滑落死亡，她生前自備攜帶衛星通信座標設備，10分鐘會回報1次位置，第三方留守平台發現她6個小時後沒有移動，發簡訊未獲回覆，平台因此報案。

消防人員搜救，因林女山難地點陡坡斜降100公尺碎石坡處，當時積雪融化中，下切過程溼滑，一名消防隊員還滑倒受傷，經申請空勤總隊直升機，依據座標快速發現林女位置，吊掛遺體後送。

第2起案例，去年1月間38歲黃姓登山客向雪霸家公園管理處申請入山許可，自備攜帶衛星通信座標設備，作為第三方留守平台監控管理，黃男在大鹿林道西線途中糧食耗盡身體虛弱，設備發出求救訊息及位置座標，消防局發動地面搜救，並申請空中勤務總隊直升機，快速找到黃男，吊掛後送醫院治療。

第三方平台大幅提升救援的可計算性和可預測性，降低搜救成本及相應的社會成本，消防局呼籲山域事故回歸山域主管機關，普及山林教育，鼓勵合法申請入山，攜帶第三方留守平台衛星自動定位座標設備，則優先准予入山許可，及山屋入住優先等，萬一發生山難，第一難的找難可以迎刃而解。

山難 座標 衛星

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