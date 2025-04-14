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春天幸福小旅行…新竹市健走5路線 用雙腳愛上這座城市

聯合報／ 記者許凱婷／新竹即時報導
新竹市衛生局延續「健康安心」，推出「風城GO GO．健康夠夠」系列健走活動，將運動與城市的美景結合，規劃五大特色健走路線。圖／新竹市政府提供
新竹市衛生局延續「健康安心」，推出「風城GO GO．健康夠夠」系列健走活動，將運動與城市的美景結合，規劃五大特色健走路線。圖／新竹市政府提供

新竹市藏著無數與自然對話的場域，新竹市衛生局延續「健康安心」，推出「風城GO GO．健康夠夠」系列健走活動，將運動與城市的美景結合，從山、湖、海出發，從三月走到五月，規劃五大特色健走路線，邀請市民漫步山林、湖畔與海岸放鬆心情，更重拾對土地的感受與對生活的熱愛。

市長帶路

新竹市代理市長邱臣遠指出，走進春天的新竹，微風輕撫，最適合來場說走就走的健走旅行。隨著全民健康意識抬頭，健走已成為最受歡迎、最容易上手的運動之一，不須複雜裝備，只須一雙運動鞋與熱愛探險的心，就能踏上健康與自然共舞的療癒旅程。我們積極推動健走活動，讓市民在忙碌的生活中，能輕鬆走入大自然，享受健走樂趣。

十八尖山 遠眺新竹市 擁抱四季美景

十八尖山被譽為「新竹之肺」，自1928年規劃為森林公園以來，便成為市民最喜愛的健行勝地。步道平緩易行，沿途林蔭交錯，空氣瀰漫著清新木質香氣，宛如進入天然的森林浴場。此時正值春日盛開，櫻花、繡球花悄然綻放，走進林蔭，便像走進一場花之饗宴；秋天來時更有楓葉漸染整片森林，四季展現獨特的迷人景致。

●交通資訊

地點：新竹市東區博愛街5巷53號

步道長度：環山步道約5公里，適合全齡步行

南寮漁港 海味中尋訪漁村記憶

想來一場吹著海風、看海歸帆的健走體驗，就絕不能錯過南寮漁港。這座擁有「南寮歸帆」雅稱的歷史港灣，見證新竹漁業發展的興衰，如今透過再生計畫華麗轉身，成為結合文化、海味與親水景觀的熱門去處。

可沿著漁港外圍的防波堤，漫步沿海的十七公里海岸風景區、漁村文化博物館、環港步道等景點，一路望向遠方波光粼粼，夕陽落入港灣，宛如電影場景般浪漫。

●交通資訊

地點：新竹市北區南寮街261號（南寮漁港旅遊服務中心）

靜心湖 新竹人的後花園

座落於新竹科學園區的靜心湖，被譽為「新竹人的後花園」，湖中央的朱銘「太極雕塑」增添藝術氛圍。環湖步道綠意盎然，適合放慢步調，趕緊安排一場湖畔之旅，享受寧靜的放鬆時光。

●交通資訊

地點：新竹科學園區內

青草湖環湖 湖光山色絕美步道

百年青草湖，是新竹人的湖畔綠洲。新建的景觀核心區步道與親水路線串聯，採緩坡友善設計，可從不同角度環視湖光山色，走來舒心宜人。環湖步道沿途綠蔭蔽日，微風輕拂臉龐，湖光山色倒映在水面，心曠神怡。走累了，不妨在湖畔歇息亭停留，還能品嚐在地小吃。

●交通資訊

地點：新竹市東區明湖路1075巷82號

步道長度：環湖步道全長約3公里

香山濕地 看「萬蟹奔騰」生態奇景

香山濕地是台灣西部最重要的濕地之一，這裡不僅是候鳥棲息的天堂，也是親子共學、環境教育的最佳戶外場域。沿著賞蟹步道漫步，一路可見數十種螃蟹穿梭泥灘，以及跳躍在潮間帶的彈塗魚；在退潮時刻，更能親眼見證「萬蟹奔騰」奇景，令人驚艷不已。這座賞蟹步道的每個彎道，都是根據螃蟹出沒的時段與習性精心設計，夕陽時分，橘光灑落濕地，螃蟹與水鳥一同迎接潮起潮落，令人彷彿置身天然交響曲之中。

●交通資訊

地點：新竹香山濕地美山步道

步道長度：賞蟹步道長250公尺

座落於新竹科學園區的靜心湖，被譽為「新竹人的後花園」，讓旅客享受寧靜的放鬆時光。圖／新竹市政府提供
座落於新竹科學園區的靜心湖，被譽為「新竹人的後花園」，讓旅客享受寧靜的放鬆時光。圖／新竹市政府提供
南寮漁港見證新竹漁業發展，如今透過再生計畫成為結合文化、海味與親水景觀的熱門去處，民眾相約南寮漁港吹海風、放風箏。圖／新竹市政府提供
南寮漁港見證新竹漁業發展，如今透過再生計畫成為結合文化、海味與親水景觀的熱門去處，民眾相約南寮漁港吹海風、放風箏。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，走進春天的新竹，微風輕撫，最適合來場說走就走的健走旅行。 圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，走進春天的新竹，微風輕撫，最適合來場說走就走的健走旅行。 圖／新竹市政府提供
香山濕地擁有豐富的潮間帶生態，是台灣西部最重要的濕地之一。 圖／本報資料照片
香山濕地擁有豐富的潮間帶生態，是台灣西部最重要的濕地之一。 圖／本報資料照片

健走 新竹 濕地

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