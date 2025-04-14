石門水庫隔3個月再度滿庫 今早加速出流供灌維持高水位

桃園市石門水庫集水區昨天降雨大增，水庫持續入流，至昨天傍晚水庫水位一度達到245公尺滿庫，不過至今天早上9時30分，農業供灌調配供水需求，水位又稍降到244.84公尺、蓄水率99.3%，水利署北區水資源分署表示，石門水庫至今早入流量每秒26立方公尺，因應農業供灌需求，出流每秒44立方公尺，「出大於入」，仍接近滿庫，供應桃園用水無虞。

滿庫暫下午3時，水位飆高距滿庫，僅差04公分，蓄水率已達99.92%，水利署北區水資源分署預估，今晚至明天凌晨，石門水庫水位可望繼3個多月來再度「滿庫」。

中央氣象署昨大發布桃園市14縣市豪大雨特報，桃園市昨晚狂風暴雨，桃園市民形容「跟颱風一樣」，石門水庫集水區在雨勢下，入流量持續上升水庫水量繼續進帳，石門水庫水位逼近245公尺滿水位，今天白天天氣好轉，吸引不少遊客前往石門水庫走訪休。

北水分署表示，昨天一場豪大雨，石門水庫入流持續加速，至昨天傍晚，水庫水位再度達到245公尺滿庫，也是繼去年12月30日滿庫之後，隔三個多月再度滿庫，隨著今天桃竹一期稻作進入本田期，仍有用水需求，加上桃園轄區埤塘儲存，石門水庫入流達到每秒26立方公尺，但是出流每秒44立方公尺，出流大過入流大，也讓石門水庫滿水位下降目前接近滿庫現況。