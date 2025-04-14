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苗栗獅潭草莓田違規架網 13隻鳥慘死

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，致保育類台灣藍鵲中網慘死。圖／民眾提供
苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，致保育類台灣藍鵲中網慘死。圖／民眾提供

苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，最近被舉報有13隻鳥中網慘死，保育類鵂鶹、領角鴞、台灣藍鵲也難逃死劫。縣府查出田主違規架設鳥網，近日已立牌限令拆除，否則依野生動物保育法強制拆除、送辦，最高可罰100萬元。

縣府農業處自然生態保育科獲報，4月9日會同保安警察第7總隊第5大隊到該處草莓田查察，草莓田周圍架設鳥網，多達13隻鳥中網死亡，辨識1隻台灣藍鵲、1隻非保育一般類的五色鳥，其餘鳥類死亡多時腐敗難以確認。

發現的生態保育人士表示，這處草莓田鳥網有如高牆，且網繩不明顯，鳥類容易掛網纏身，如果無法及時脫困，都難逃一死，包括2隻鵂鶹、1隻領角鴞、1隻台灣藍鵲，一般類五色鳥、翠鳥、樹鵲、金背鳩各1隻，2隻紅嘴黑鵯，另3隻不確定鳥種。

保育科指出，鳥類危害草莓，農友可依野保法申請在採收季架設鳥網防治，今年6件申請案，農友須承諾每早巡護，將死鳥解下並掩埋，如有存活個體即刻釋放，若有鳥類因鳥網受傷導致無法飛行，則通報農業處。

該處草莓田未經申請許可架設鳥網，縣府要求限期自行拆除或申請架設，否則強制拆除，依動保法規定，以禁止方式獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6月至5年徒刑，得併科20萬至100萬元罰金。

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