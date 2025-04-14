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停工2年多 竹市兒童探索館重新招標

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市兒童探索館整修工程2022年終止契約後，進度受關切。文化局表示以盡速復工為目標，希望2027年底完工。記者王駿杰／攝影
新竹市兒童探索館整修工程2022年終止契約後，進度受關切。文化局表示以盡速復工為目標，希望2027年底完工。記者王駿杰／攝影

新竹市前市長林智堅任內將天燈造型的世博台灣館轉型，並投入2.3億元打造兒童探索館，但興建途中因統包廠商財務差、施工進度落後，市府2022年9月解約迄今，2年多還未見新進展。文化局回應，已啟動重啟工程標案，若復工順利，盼2027年完工。

竹市兒童探索館為5層樓建築，統包工程於2020年4月27日開工，2022年9月12日終止契約時，工程進度79.96%，僅低樓層完成度較高，3到5樓仍為工地狀態。由於兒探館工程停擺多時，不少民眾通勤行經公道五路，都會注意到兒探館外有如「鱷魚嘴巴」狀的漂浮平台，好奇工程何時推進？

市府表示，工程停工期間，市府積極辦理中途結算作業，釐清廠商違約情形及相關損害賠償責任，中途結算報告書已經於去年12月完成驗收，目前正辦理履約爭議訴訟程序，追償市府受損金額。

針對兒探館尚未完成的工程，市府也說明，2024年已針對現有結構、機電、消防、空調及排水等設施設備進行專業評估，評估結果已納入後續工程重啟計畫，今年1月啟動規畫設計與監造技術服務案招標作業，目前進入第二次上網公告，並積極邀請國內建築團隊投標，期盼於5月完成決標。

「兒童探索館當前的首要任務為盡速復工。」文化局強調，未來承攬工程的團隊應確保施工品質，並以持續且務實的態度推動工程進度，期盼2027年底如期完成建設，正式對外開館。

團隊 建築 文化局

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