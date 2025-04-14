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桃園海砂屋社區 啟動公辦都更
桃園市推動首件防災都更為桃園區的正光花園新城海砂屋社區，該社區結構長期劣化、居住安全堪憂，經市府力推防災都更、駐點輔導，已突破76%住戶同意參與公辦都更，本月將啟動招商作業，目標2028年拆除重建。民代肯定，也建議市府主動介入產權爭議、持續排除疑慮。
桃園市住都中心指出，正光花園新城1996年被判定為海砂屋，住戶雖自主成立更新會，但遲無進展。住都中心與住宅處、建管處今年加強輔導，詳細說明改建方式、權利變換、新建物規畫及住戶權益保障等，住戶回響熱烈，不到兩周已取得76份同意書。
市議員黃家齊關注正光花園新城海砂屋10多年，他表示，0403地震後，住戶更能體會居住安全的重要，加上政府對海砂屋都更提出配合搬遷獎勵金等措施，成為加速都更的誘因，很快達到75%公辦都更同意書門檻。但也提醒市府介入釐清拋棄繼承的產權爭議，並加強對尚未簽署的住戶溝通。
兼任住都中心執行長的住宅處長邱英哲說，正光花園新城案原規畫9月啟動招商作業，現收集超過76%同意書，提前本月啟動招商，將徵求出資者承辦開發案，預計年底完成、2028年拆除重建。
邱英哲也說，住都中心之後將推動中壢車站前的「財神大樓」公辦都更，該大樓屬老舊複合型住商大樓，有公安及消防安全隱憂，自主成立的更新會也未能有效推動都更。住都中心訂5月中旬辦理說明會，先以取得50%的公辦都更意願書為目標。
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