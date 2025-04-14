聽新聞
0:00 / 0:00

桃園海砂屋社區 啟動公辦都更

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市推動首件防災都更為桃園區的正光花園新城海砂屋社區，最近突破76%住戶同意參與公辦都更，取得公辦都更資格。圖／桃園市住宅發展處提供
桃園市推動首件防災都更為桃園區的正光花園新城海砂屋社區，最近突破76%住戶同意參與公辦都更，取得公辦都更資格。圖／桃園市住宅發展處提供

桃園市推動首件防災都更為桃園區的正光花園新城海砂屋社區，該社區結構長期劣化、居住安全堪憂，經市府力推防災都更、駐點輔導，已突破76%住戶同意參與公辦都更，本月將啟動招商作業，目標2028年拆除重建。民代肯定，也建議市府主動介入產權爭議、持續排除疑慮。

桃園市住都中心指出，正光花園新城1996年被判定為海砂屋，住戶雖自主成立更新會，但遲無進展。住都中心與住宅處、建管處今年加強輔導，詳細說明改建方式、權利變換、新建物規畫及住戶權益保障等，住戶回響熱烈，不到兩周已取得76份同意書。

市議員黃家齊關注正光花園新城海砂屋10多年，他表示，0403地震後，住戶更能體會居住安全的重要，加上政府對海砂屋都更提出配合搬遷獎勵金等措施，成為加速都更的誘因，很快達到75%公辦都更同意書門檻。但也提醒市府介入釐清拋棄繼承的產權爭議，並加強對尚未簽署的住戶溝通。

兼任住都中心執行長的住宅處長邱英哲說，正光花園新城案原規畫9月啟動招商作業，現收集超過76%同意書，提前本月啟動招商，將徵求出資者承辦開發案，預計年底完成、2028年拆除重建。

邱英哲也說，住都中心之後將推動中壢車站前的「財神大樓」公辦都更，該大樓屬老舊複合型住商大樓，有公安及消防安全隱憂，自主成立的更新會也未能有效推動都更。住都中心訂5月中旬辦理說明會，先以取得50%的公辦都更意願書為目標。

住戶 海砂屋 都更

延伸閱讀

暴雨夜不法分子躲雨！ 桃園大溪出41警抓獲竊盜1件1人

民進黨桃園新住民諮詢站揭牌 提供法律諮詢等服務

騎士飆罵「比狗不如」…還催油門作勢衝撞 桃園罷團志工報警

台南辦社區家電維修培訓 助減少電子廢棄物

相關新聞

桃園海砂屋社區 啟動公辦都更

桃園市推動首件防災都更為桃園區的正光花園新城海砂屋社區，該社區結構長期劣化、居住安全堪憂，經市府力推防災都更、駐點輔導，...

停工2年多 竹市兒童探索館重新招標

新竹市前市長林智堅任內將天燈造型的世博台灣館轉型，並投入2.3億元打造兒童探索館，但興建途中因統包廠商財務差、施工進度落...

苗栗獅潭草莓田違規架網 13隻鳥慘死

苗栗縣獅潭鄉一處草莓田未經申請架設鳥網，最近被舉報有13隻鳥中網慘死，保育類鵂鶹、領角鴞、台灣藍鵲也難逃死劫。縣府查出田...

民進黨向新民招手 啟動第11個諮詢站桃園提供多元服務

民進黨桃園市黨部今天舉辦「新住民諮詢站」揭牌，多位新住民到場，市黨部主委黃傅淑香表示，即日起提供新住民就近諮詢法律、生活...

桃園五福宮歷史悠久 文化局啟動調研保護無形文化資產

桃園市副市長蘇俊賓今日上午出席南崁五福宮玄壇元帥聖誕祈安遶境慶典，並參與千人解粽求好運活動，透過親手解繩結，象徵解開心結...

苑裡鎮「天后派對&天后駕稻」 大甲媽、白沙屯媽共襄盛舉

苗栗縣苑裡鎮4月18日至4月20日辦理「天后派對&天后駕稻」，邀請大甲鎮瀾宮、通霄鎮白沙屯拱天宮等七大廟共襄盛舉，規畫彩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。