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暴雨夜不法分子躲雨！ 桃園大溪出41警抓獲竊盜1件1人

聯合報／ 記者曾增勳／即時桃園報導

桃園市昨晚狂風暴雨，大溪警分局昨深夜執行雷霆除暴專案，出動警力41人，冒著大雨前往釣蝦場、有女陪侍小吃店、網咖旅館等特定場所大張旗鼓擴大臨檢，一晚統計查獲機車竊盜1件 1人。警方今天表示，可能是傾盆大雨，大溪山城連酒駕或飆車噪音都少了。

大溪分局表示，昨晚傾盆大雨，警方執行雷霆除暴專案，從晚上8時到凌晨0時期間，警方出動41人，針對轄內釣蝦場、旅館、有女陪侍小吃店、網咖等治安要點、娛樂場所擴大臨檢，清查不法分子或涉及刑案。

警方臨檢釣蝦場釣客、旅館等特定場所及道路，發現大雨夜客人不多，並未查獲酒駕、飆車噪音及毒品等不法行情事，統計各類刑案績效，共查獲機車竊盜案件1件1人。員警私下開玩笑說，傾盆大雨，不法分子都躲起來「也可說是大溪治安良好」

小吃 臨檢 酒駕

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