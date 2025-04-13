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民進黨向新民招手 啟動第11個諮詢站桃園提供多元服務

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
民進黨桃園市黨部新住民諮詢站接牌。記者鄭國樑／攝影
民進黨桃園市黨部新住民諮詢站接牌。記者鄭國樑／攝影

民進黨桃園市黨部今天舉辦「新住民諮詢站」揭牌，多位新住民到場，市黨部主委黃傅淑香表示，即日起提供新住民就近諮詢法律、生活等相關服務，桃園是全台第11個，讓新住民順利融入生活，成為台灣的一分子，讓台灣社會更多元。

黃傅淑香表示，新住民來台灣建立第二個家，普遍面臨語言、醫療、教育、就業等問題，2024年中央通過新住民基本法，代表政府重視新住民權益。她提到自己女婿來自荷蘭，已在台灣居住近一年，習慣了台灣生活，喜歡台灣天氣、人情味及早餐店，她鼓勵新住民常來市黨部喝茶、聊天，市黨部會盡力提供新住民需要的服務。

民進黨副秘書長何博文說，台灣因新住民移入更加多元，「新住民」只是名稱，身分取得就是台灣人，感謝新住民願意來台灣孕育下一代，在美麗的土地上共同打拚。何轉述民進黨主席賴清德曾在新住民座談時鼓勵新住民，若擔任公職時不只致力新住民政策，更要為全體台灣人一起努力。

民進黨新住民事務部主任羅美玲表示，台灣非常多元，也因為新住民更美好。賴清德擔任黨主席後成立新住民部，各縣市陸續成立諮詢站，桃園為第11個，澎湖金門等外島也已成立，接下來將到馬祖設站。

立法委員林月琴說，新住民可透過諮詢站第一時間就近尋求解決生活等問題，另外加入社群能快速獲得資訊，澄清假資訊，期盼大家關心現在政治氛圍，讓國會恢復正常。立委郭昱晴指出，桃園新住民人口為六都第二多，遠道而來落地生根，政府一定會好好照顧；她引述泰戈爾詩句「把自己活成一道光」感謝新住民成為台灣人的光，愛這片土地的台灣人，也呼籲大家關注罷免連署，一起守護下一代。

立委王義川表示，一定要多使用諮詢站，有問題提出討論就有機會能解決。立委張雅琳說，新住民已經是台灣的一部分，像學校會舉辦越南美食、語言等活動，讓學生認識多元文化，現在國會有部分助理來自新住民家庭，表現也都很優秀。

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