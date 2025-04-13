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桃園五福宮歷史悠久 文化局啟動調研保護無形文化資產

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓力推五大庄聯合普度登錄市定民俗。圖／新聞處提供
蘇俊賓力推五大庄聯合普度登錄市定民俗。圖／新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日上午出席南崁五福宮玄壇元帥聖誕祈安遶境慶典，並參與千人解粽求好運活動，透過親手解繩結，象徵解開心結或壞運，取粽食用即可祈福消災、帶來好運。

蘇俊賓表示，五福宮建廟363年歷史悠久，是全台開基玄壇元帥祖廟，每年舉辦五大庄聯合中元普度、中秋博餅以及解粽等，都是桃園在地盛事，文化局已開始文資調研程序，五福宮五大庄中元普度相當有條件列為市定民俗，是桃園重要的無形文化資產，要讓優良的傳統文化持續代代相傳。

蘇俊賓表示，南崁五福宮是桃園市定古蹟，不僅是桃園的文化中心，也是信仰中心，在主委陳宗賢、總幹事邱進賢及廟方人員努力下，推動文化傳承不遺餘力，像五福宮包含新春開廟門、神尊過火、聯合中元普度、中秋博餅，以及今天的解粽活動，都別具歷史與文化意義。

尤其中元普度聯合南崁五大庄南崁頂庄、南崁下庄、蘆竹厝庄、坑子庄及廟口庄等規模盛大，也是桃園的中元重大慶典，極具文化資產潛力價值。文化局已邀集文資委員啟動訪查調研，目前已經辦理列冊追蹤，後續將提報至文資審查會議討論。

今日除舉辦玄壇元帥聖誕祈安慶典及解粽儀式，蘇俊賓也頒獎給蘆竹區21所學校30位優良導護志工，他現場詢問，發現許多志工已經服務近30年，順興里的里長陳淑媛服務28年，兩人現場相約兩年後服務滿30年，一起來見證這個不簡單的服務歷程。蘇俊賓也特別感謝志工們不畏風雨地守護學生上學、放學的交通安全 ，是同學們最溫暖的守護神。

民政局表示，南崁五福宮主祀玄壇元帥，建廟至今逾300歷史，不僅為市定古蹟，也是台灣最古老的「武財神廟」，並被內政部選為台灣宗教百景之一。此外，南崁五福宮平時熱心公益，除了發起低收入戶寒冬送暖及配合市府「食享冰箱」計畫捐贈物資外，且每年頒發獎助學金給在地優秀學生，以及於去年1月啟用的五福宮藝文中心，也無償提供給轄內社團活動使用，並捐贈蘆竹區五福段1141地號土地給市府作為學校用地。

今日包括市議員張桂綿、錢龍、許清順、蘆竹區長李岳壇都出席。

順興里里長陳淑媛（右）獲學校優良導護志工，已服務28年，蘇俊賓頒獎。圖／新聞處提供
順興里里長陳淑媛（右）獲學校優良導護志工，已服務28年，蘇俊賓頒獎。圖／新聞處提供
蘇俊賓參加五福宮千人解粽求好運活動。圖／新聞處提供
蘇俊賓參加五福宮千人解粽求好運活動。圖／新聞處提供

南崁 桃園 蘇俊賓

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