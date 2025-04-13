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苑裡鎮「天后派對&天后駕稻」 大甲媽、白沙屯媽共襄盛舉
苗栗縣苑裡鎮4月18日至4月20日辦理「天后派對&天后駕稻」，邀請大甲鎮瀾宮、通霄鎮白沙屯拱天宮等七大廟共襄盛舉，規畫彩繪稻田、霹靂布袋戲演出等節目，熱鬧精彩可期。
農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊、苗栗縣副縣長邱俐俐，及苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞以霹靂布袋戲角色扮相，今天在苑裡鎮享沐時光莊園渡假酒店1樓大廳，為今年「天后派對&天后駕稻」活動揭開序幕，議員陳品安、張顧礫、徐永煌、陳碧華等人到場。
天后駕稻4月18日起3天在愛情果園 （苑裡鎮彎麗路98號）登場，主辦單位邀請大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、苑裡慈和宮、苑裡慈護宮、通霄慈惠宮、通霄慈后宮，及竹南后厝龍鳳宮共襄盛舉，規畫演唱會、稻田彩繪、祈福繞境、霹靂布袋戲、「天后神選」限定商品，及「海遍寺」沉浸式文化之旅，還有天后限量平安水領取、集章換御守、攤位市集及DIY體驗等。
值得一提是活動苑裡鎮農會延續24年的稻田彩繪活動，以白沙屯媽祖為主題，彩繪上「尚勇」與足跡圖案，首度導入2D轉3D技術，視覺效果更加生動震撼，19日開放，可觀賞至7月6日。
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