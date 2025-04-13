民進黨桃園新住民諮詢站揭牌 提供法律諮詢等服務

民進黨桃園市黨部今天舉辦「新住民諮詢站揭牌典禮」，桃園是第11個成立縣市，未來將提供新住民法律諮詢、生活等服務，期盼讓大家融入生活成為台灣的一份子，讓社會更多元。

民進黨籍立委林月琴、郭昱晴、王義川、張雅琳等人今天都出席揭牌典禮，並進行座談活動，提供中央新住民政策宣導，同時邀請新住民朋友準備越南粉卷、印尼黑糖椰絲粉、馬來西亞斑斕蛋糕、柬埔寨粽子等美食共同餐敘。

民主進步黨副秘書長何博文致詞表示，台灣因新住民移入更多元，「新住民」只是名稱，身分取得就是台灣人，感謝新住民願意來台在美麗的土地上共同打拚。他轉述民進黨主席賴清德曾在新住民座談時鼓勵新住民，若擔任公職時不只致力新住民政策，更要為全體台灣人努力。何博文呼籲，近期少數陸配武統言論引起撻伐，但相信多數新住民都是愛台灣。

民進黨新住民事務部主任、立委羅美玲指出，台灣非常多元，也因為新住民更美好。去年總統賴清德擔任黨主席後成立新住民部，各縣市陸續成立諮詢站，桃園是第11個，接下來將到馬祖。桃園市黨部邀請新住民加入群組，未來將提供與新住民相關政策、國會最新狀況等，因為台灣是新住民的第二個故鄉，大小事都要了解。

民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香表示，新住民來台灣建立第二個家，普遍面臨語言、醫療、教育、就業等問題，2024年中央已通過「新住民基本法」，代表政府重視新住民權益。她的女婿來自荷蘭、已在台灣居住近1年，也喜歡台灣天氣、人情味及早餐店。她鼓勵新住民常到市黨部喝茶聊天，市黨部將竭盡所能提供服務。